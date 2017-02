Nikolić: Ne odustajem od dogovora sa Vučićem

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da ne odustaje od dogovora sa premijerom i liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem. On je rekao i da ne želi da komentariše napade na njega koji, kako kaže, traju danima.

"Svi koji me ovih dana provlače kroz blato koje su sami stvorili me ne interesuju i ne zaslužuju da im se obratim na bilo koji način. Većina dnevnih novina laže danima protiv mene. Na mene ništa ne može da utiče i opredeli me da odustanem od dogovora sa Aleksandrom Vučićem i SNS", rekao je Nikolić za tabloid Kurir.

Prema njegovim rečima predsednika, kampanja je dobra prilika da se vidi ko će kome da da prostor.

"Ne napadam nikoga, ne širim nikakve laži, ničijoj porodici ili bilo čijim prijateljima ne zagorčavam život ili ugrožavam slobodu. S pravom očekujem samo da objave i moje mišljenje, a ovih dana mediji su podeljeni na dovoljno objektivne i one koji služe nekome. Nikada nisam tražio niti imam medije koji bi objavljivali samo ono za šta im se učini da je u moju korist ", izjavio je Nikolić.

"Neću se rastaviti sa svojom ljubavlju prema SNS i prijateljstvom prema Aleksandru Vučiću. Dužan sam da sada ugrožene svoje prijatelje, a naročito svoju porodicu i odrasle unuke sačuvam od uništavanja života. Hoću da pomognem da u Srbiji odmah prestane sukob koji je otpočeo pre raspisivanja izbora, zato što bismo posle izbora mogli da imamo Srbiju zauvek podeljenu", dodao je Nikolić.