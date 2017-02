Dačić: Ukoliko je tačno, odluka Nikolića je sramotna

Lider Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je danas da će Tomislav Nikolić ukoliko su tačni navodi da će se kandidovati za predsednika Srbije samo pomoći onima koji su protiv Aleksandar Vučića.

"Ukoliko je vest o kanidovanju Nikolića za predsednika tačna, takva odluka je sramotna, jer se time Nikolić pridružuje plejadi kandidata koji su protiv Vučića", rekao je Dačić za NovostiOnline.

On je napomenuo i da je više puta isticao da je za Srbiju najbolje da se sačuva politička stabilnost putem kandidature čoveka koji uživa najveću podršku naroda, i da nema sumnje da to može biti jedino Vučić.

"Ako se Nikolić zaista kandiduje protiv Vučića, ja lično i ceo SPS, a siguran sam i Dragan Marković Palma i Jedinstvena Srbija, ćemo još snažnije podržati Vučića. Jer to je jedino logično i racionalno. Šta može da uradi Nikolić bez Vučića i to je jasno, ništa, samo će pomoći onima koji su protiv Vučića. I to bezuspešno", rekao je Dačić.

Prema još nezvaničnim navodima Tomislav Nikolić je odlučio da se ponovo kaniduje za predsedika Srbije. Nikolić prethodnih meseci nije krio želju za novim predsedničkim mandatom, i za to je očekivao podršku SNS, na čijem čelu je bio sve do 2012. godine kada je podneo ostavku pošto je izabran za predsednika Srbije.