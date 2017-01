Arapović: Političke tenzije će blokirati evropski put BiH

"Mislim da će ovo u potpunosti blokirati evropski put Bosne i Hercegovine", rekao je za RSE program menadžer Centara civilnih inicijativa Adis Arapović, upitan koliko će aktuelne političke tenzije i trzavice u Bosni i Hercegovini uticati na bh. euroatlantski put.

"Vidite kada se ovo dešava – dešava se u periodu kada Bosna i Hercegovina treba kredibilno, otvoreno, jasno odgovori na Upitnik Evropske komisije, kojim treba da se procijeni kapacitet zemlje da postane kandidat. Mislim da je nečija proračunata namjera, mada mu to ne mora biti prioritet, da će podizanjem političkih tenzija, otvaranjem novih političkih kriza doprinijeti refokusiranju na teme koje bi političkoj eliti trebale osigurati održavanje statusa quo, održavanje privilegija koje su stekli u proteklih deset ili dvadeset godina. Evropski put, svaki veliki korak ka Evropskoj uniji koji načini Bosna i Hercegovina kao država, nužno znači manje prostora za održavanje postojećeg stanja, postojeće raspodjele moći u Bosni i Hercegovini, prije svega mislim na političku i finansijsku moć, i općenito postojećeg konteksta, u kojem je moć koncentrirana u političkim strankama a ne u institucijama i ne u zakonu. Dokle god Bosnom i Hercegovinom vladaju stranke i ljudi, a ne Ustav i zakon, mi ćemo imati ovu političku, ekonomsku i svaku drugu patnju i iscrpljivanje ljudi", rekao je Adis Arapović.

RSE: Može li se govoriti o tome da je Evropska unija prepoznala takvo ponašanje?

Arapović: Mislim da je Evropska unija prepoznala upravo taj trend, on ne traje dan i dva, on traje deceniju i više. Kada god se pokušala praviti krupna reforma, kada god se pokušao otpetljati ovaj bosanski Gordijev čvor, političke elite su radile sve da se situacija blokira, da se zaustavi progres, da se zaustavi napredak, promjena i blokiranje statusa quo. Evropske integracije i socijalne reforme su bile i još uvijek su jedini način da se konceptualno, strukturalno, tranzicijski, generacijski, kako god hoćete, stvari promijene. S jedne strane vrlo uska grupa, nekolicina ljudi na političkim pozicijama, sa političkom, parapolitičkom i finansijskom moći, koja želi da zadrži status quo, po cijenu da prodube krizu, po cijenu da napravi ozbiljan unutrašnji i regionalni problem samo da bi ostali na pozicijama na kojima jesu, a s druge strane, velika većina domaće javnosti, gotovo svi građani Bosne i Hercegovine, većina međunarodne zajednice, koja želi ovu zemlju vidjeti članicom Evropske unije, želi je vidjeti prosperitetnom, modernom evropskom zemljom zadovoljnih ljudi koji ne bježe iz svoje zemlje, već zemljom koja privlači druge, ili kao turiste, ili kao radnike. To je ustvari konceptualna razlika između većine nas i manjine njih. Većina nas smo građani koji bismo voljeli vidjeti prosperitet, a manjina njih su oni koji su sada na vrhuncu moći. Nikada u njihovom životu neće biti bolje nego što im je danas. I u tome je razlika između nas i njih.

RSE: Šta se može uraditi kako bi se situacija popravila?

Arapović: Mislim da samo trebamo insistirati na tome da prevlada pod a razum i racionalnost. Vidim ja da se u ovih petnaestak dana ustvari sa svih strana doljeva ulje na vatru. Malo je hladnih glava koje govore o tome šta bi trebalo uraditi, a puno je više onih koji govore šta se nije smjelo i šta ne treba da se radi. Dakle, mislim da na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini općenito fali državničkog, racionalnog pristupa fokusiranog na budućnost. Mnogo je više uskih interesa, mnogo je više gledanja unazad, u prošlost i interese uskog kruga ljudi oko onih koji o tome odlučuju. Moj stav je, definitivno, fokus na evropske integracije, na ekonomski prosperitet, na zadovoljstvo ljudi, na pravdu, jednakost pred zakonom, borbu protiv korupcije – da su to jedini izlazi na koje većina građana treba da se fokusira svakog dana, a ne da budu žrtve i objekti medijske i političke manipulacije.