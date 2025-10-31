Nasilna smrt baca svjetlo na probleme s mobilizacijom u ukrajinskoj vojsci

Dana 18. oktobra, Roman Sopin je nazvao majku i zamolio je da mu donese odjeću, novac i kontaktna sočiva – bio je pokupljen s ulice u Kijevu od strane regrutnih službenika i pripremao se za ulazak u Oružane snage Ukrajine kako bi se borio protiv ruske invazije.

Dan kasnije, završio je u bolnici s teškom povredom glave koja se pokazala fatalnom. Preminuo je 23. oktobra.

Vojska tvrdi da je Sopin pao u nesvijest, srušio se i udario glavom o tvrdi pod u regrutnom centru u kijevskom okrugu Podil, te da je oko 10 ljudi, uključujući druge mobilisane muškarce, svjedočilo padu. Također navode da nije imao druge povrede na tijelu.

Njegova porodica i njihov advokat sumnjaju u to. Oni vjeruju da je trauma tupim predmetom navedena u potvrdi o smrti – zajedno s moždanim krvarenjem, frakturama lobanje i zatvorenom povredom glave – rezultat namjernog nasilnog čina.

"Ljudi ne padaju tako prirodno. Ovo je bio snažan, profesionalan udarac", rekao je advokat Oleksandr Protas za ukrajinski servis RSE. Naveo je da je 43-godišnji Sopin , bio zdrav i da nije imao istoriju nesvjestica ili padova.

Protas je rekao da je naišao na nekoliko slučajeva u kojima su muškarci bili premlaćivani u regrutnom centru Podil i u centru u okrugu Svyatoshyn.

Bez obzira na istinu, Sopinova smrt je dodatno skrenula pažnju na probleme s ljudstvom u Ukrajini i nasilje koje regruteri ponekad koriste protiv muškaraca koje pokušavaju mobilisati.

Smrt je uslijedila ubrzo nakon dva incidenta navodne brutalnosti koji su dodatno istakli metode regrutacije koje izazivaju zabrinutost više od godinu dana nakon što je kontroverzni zakon o mobilizaciji usvojen u proljeće 2024.

U Kijevu je sud odredio kućni pritvor za dvojicu policajaca osumnjičenih da su prekoračili ovlaštenja u premlaćivanju muškarca ispred regrutnog centra.

Zrnasti, plavičasti snimak sigurnosne kamere od 17. oktobra prikazuje dvojicu policajaca kako više puta udaraju i šutiraju muškarca koji leži na ulazu u policijski kombi.

Dva dana ranije, policija u Ternopilskoj oblasti na zapadu Ukrajine uhapsila je sedam pripadnika vojske osumnjičenih za više krivičnih djela, uključujući mučenje i iznudu, u vezi sa navodnim zlostavljanjem nekoliko muškaraca, od kojih neki nisu bili potencijalni regruti, već vojnici na rehabilitaciji nakon ranjavanja u ratu.

Ova vrsta mobilizacije poznata je kao "busifikacija" jer muškarci koje presretnu regrutni službenici ili vojnici iz jedinica koje traže regrute, a ne mogu dokazati da su izuzeti od službe, ponekad bivaju prisilno ubačeni u autobuse i odvedeni na regrutaciju.

Jedna navodna žrtva u Ternopilu rekla je policiji da je napadnuta ispred regrutnog centra od strane napadača koji su je prisilili da uđe u kombi, odvezli je, pretukli, prijetili oružjem i tražili 50.000 hrivnji (1.190 dolara) za njeno puštanje.

Vlasti su saopštile da su osumnjičeni ukrali automobil od drugog stanovnika Ternopila, koji je kasnije pronađen blizu Kijeva.

'Cinično ravnodušna' policija

Majka Romana Sopina, Larysa Sopina, dijeli sumnje advokata u zvaničnu tvrdnju da je njen sin "izgubio svijest i pao", rekla je za RSE, navodeći da to ne odgovara nalazu o traumi tupim predmetom.

Sopina je frustrirana zbog odnosa vlasti prema njoj, za koje tvrdi da su konstantno ignorisale njene pokušaje da sazna šta se tačno dogodilo Romanu.

"Niko me nije kontaktirao. Imam osjećaj da je policija potpuno cinično ravnodušna", rekla je ona.

Protas je rekao da mu je u prvoj posjeti policijskoj stanici Podil rečeno da je uzrok navodnog pada "vjerovatno epilepsija", iako Sopin nikada nije imao istoriju epilepsije.

"Od početka je policija pokušavala zataškati slučaj", rekao je.

Policija i vojne vlasti u Kijevu negiraju bilo kakvo zataškavanje ili nepravilnosti.

Nasilje je jedan od nekoliko problema koji otežavaju kampanju Ukrajine za mobilizaciju više muškaraca u borbi protiv ruske invazije punog razmjera, koja će 24. februara 2026. dostići četvrtu godinu.

Vlada predsjednika Volodimira Zelenskog zabranila je muškarcima do 60 godina da napuštaju zemlju nakon početka invazije u februaru 2022, ali je krajem avgusta ublažila pravila za one od 18 do 22 godine, što je dovelo do naglog porasta broja muškaraca u toj starosnoj grupi koji su napustili Ukrajinu u septembru i oktobru.

Kijev je odolio pritiscima da se starosna granica za regrutaciju spusti na 18 godina, ali je prošle godine smanjena sa 27 na 25.

Neovlašteno odsustvo, dezerterstvo i bijeg iz Ukrajine također predstavljaju ozbiljne izazove.

Vlasti su otvorile više od 110.000 istraga o neovlaštenom odsustvu u prvim mjesecima 2025. godine, prema podacima Tužilaštva koje je objavila Ukrajinska pravda — što je više od polovine ukupnog broja od početka invazije. Otvoreno je i više od 50.000 slučajeva dezerterstva od februara 2022.

Rusija se suočava s vlastitim problemima mobilizacije.

Prema ukrajinskim i zapadnim obavještajnim agencijama, više od milion njenih vojnika je ubijeno ili ranjeno, a gubici se nastavljaju dok ruske snage polako napreduju na frontu u Donjeckoj oblasti. Moskva sve više balansira između ekonomskih ograničenja i napora da zamijeni vojnike koji su poginuli ili onesposobljeni.

Analitičari kažu da je Putin uvjeren u pobjedu Rusije i odlučan da barem zauzme dio Donjecke oblasti koji je još pod kontrolom ukrajinske vlade, što sugeriše da finansijski pritisci i rastući broj žrtava neće uskoro natjerati Moskvu na ustupke.

S obzirom na to da napori američkog predsjednika Donalda Trumpa da posreduje u okončanju rata nailaze na otpor Kremlja, malo je znakova da je mir – pa čak ni prekid vatre, koji podržavaju Washington i Kijev, ali kojem se Moskva protivi – na vidiku.