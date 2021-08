Velike količine američkog oružja u rukama talibana

Stručnjaci procenjuju da će talibani uglavnom moći da iskoriste lako američko naoružanje, dok će imati teškoća da upotrebe moderne avione i helikoptere. Ipak, to je za njih značajan uspeh, ne samo psihološki i propagandni, slažu se mnogi eksperti.

Američka oprema je deo masovnog projekta jačanja avganistanskih snaga bezbednosti koji je koštao 83 milijarde dolara, od toga je između 18 i 28 milijardi potrošeno za vojnu opremu. Nije jasno koliko je oružja palo u ruke talibana, ali je Bajdenova administracija priznala da je to „prilična količina“.

Tako se naoružanje koju se SAD slale avganistanskim snagama skoro 20 godina, delom našlo u rukama talibana za samo nekoliko nedelja. To je simptom šireg nedostatka planiranja, prenosi CNN.

‘Psihološka i propagandna pobeda’ talibana

To je impresivno za grupu koja je 1990-ih bila izolovana od međunarodne zajednice kao banda seoskih Ludita (luditiski pokret koji je u 19. veku uništavao mašine verujući da su one razlog zbog čega radnici ostaju bez posla – DŠ), kako ih naziva “Vošington post” (The Washington Post).

Ali, uprkos strogom tumačenju islama i odbacivanju većeg dela tekovina savremenog društva, talibani su pokazali fleksibilnost kada je u pitanju tehnologija. Naime, veoma su aktivni na internetu i društvenim medijima, a njihovim borcima nije strana ni američka vojna oprema – barem lako naoružanje.

"Talibani su već koristili sofisticiranu vojnu opremu koju su zarobili od avganistanskih snaga", rekao je Robert Kruz (Crews), stručnjak za Avganistan sa Univerzitetu Stanford.

"Oni su upotrebljavali sve, od uređaja za noćno osmatranje i nišana do snajperskih pušaka, oklopnih vozila i artiljerije", ističe Kruz.

Iako je praktično nemoguće upravljati modernim avionima bez obuke, zaplena američke opreme je veliki propagandni podsticaj militantima i naglašava količinu utrošenih sredstava na američke vojne napore u Avganistanu u poslednjih 20 godina, ocenjuje “Hil” (The Hill).

„Kada naoružana grupa dođe u posed naoružanja američke proizvodnje, to je neka vrsta statusnog simbola. To je psihološka pobeda“, rekao je Elijas Jusif (Elias Iousif), zamenik direktora Centra za nadgledanje međunarodne bezbednosne pomoći.

U najmanju ruku, preuzimanje američke tehnologije je simbolična pobeda talibana, koji su se decenijama borili sa jednostavnim oružjem i strahovali od američke tehnološke moći, pre svega vazdušne. Ali, stručnjaci kažu da snimci na društvenim mrežama na kojima talibani prikazuju zaplenjeno američko oružje kao trofej - imaju i praktične implikacije.

„Talibani znaju vrednost visoko sofisticiranog naoružanja“, rekao je Ibrahim Bahiz, konsultant Međunarodne krizne grupe, dodajući da je ta grupacija tokom prve vladavine u Kabulu 1990-ih upravljala ograničenim vazdušnim snagama.

Mohamad Jakub, šef talibanske vojne komisije i sin osnivača ove grupe Mohammada Omara, sada je javno pozvao njene komandante da zaštite aerodrome.