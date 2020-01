Na referendumu 23.06.2016. građani Velike Britanije izglasali su izlazak iz Evropske unije. Četiri godine kasnije, nakon niza prepreka i odgoda, 31. januara u 23:00 sata Velika Britanija prestat će biti članica Evropske unije. Od pada britanske funte, dolaska Therese May na premijersku poziciju, njene ostavke i dolaska Borisa Johnsona, pregovora o izlasku i odbacivanja sporazuma o Brexitu u britanskom parlamentu, pogledajte kako je tekao proces izlaska iz bloka jedne od najznačajnijih ekonomija Unije.

23. juni/lipanj 2016. Referendum o istupanju iz Evropske unije Oko 30 miliona građana je glasalo, a 51,9 posto Britanca glasalo je u korist izlaska iz Evropske unije.

13. juli/srpanj 2016. Theresa May izabrana za premijerku Velike Britanije Theresa May preuzela je funkciju premijerke Velike Britanije, nakon što je David Cameron, koji je zagovarao ostanak u EU, podnio ostavku na ovu funkciju.

29. mart/ožujak 2017. Britanija otpočela izlazak Evropske unije Britanska premijerka Theresa May potpisala je pismo kojim potvrđuje da Ujedinjeno Kraljevstvo napušta EU i time formalno aktivirala član 50 Lisabonskog sporazuma. May želi "čist" raskid s EU, što znači napuštanje zajedničkog tržišta i paralelno s tim kontrolu useljavanja građana iz drugih članica Unije, što je bio jedan od razloga za Brexit. Donald Tusk, predsjednik Evropskog vijeća je zatim poslao ostalim državama članicama nacrt smjernica za pregovore sa Londonom.

Video: Pet stvari kojima ce Brexit promijeniti EU?

8. decembar/prosinac 2017. Prvo dogovor Londona i Brisela Theresa May u posljednjim minutama samita u Briselu pregovore o Brexitu prenijela je u sljedeću fazu.

"Dogovor koji smo postigli garantovaće prava više od tri miliona građana EU koji žive u Velikoj Britaniji, kao i miliona građana Velike Britanije koji žive u EU". Theresa May, premijerka Velike Britanije

28. februar/veljača 2018. EU predlaže 'zajedničku regulativu' na granici dvije Irske Počinju rasprave o tome kako riješiti problem irske granice. Evropska unija je predložila "zajedničku regulatornu oblast" za irsko ostrvo ako rješenje ne bude pronađeno u periodu nakon Brexita. Glavni pregovarač EU Michel Barnier rekao je da bi to bila "rezervna opcija" i pozvao Ujedinjeno Kraljevstvo da izađe sa alternativama. Theresa May se usprotivila prijedlogu. Drugi problem koji je aktueliziran je carinska unija. Plan britanske premijerke je da napusti carinsku uniju zajedno sa napuštanjem EU.

23. juni/lipanj 2018. Demonstranti u Londonu traže novo glasanje o Brexitu Desetine hiljada demonstranata se okupilo u Londonu. Organizatori demonstracija, kampanja "Narodni glas", tvrde da se javno mnjenje okreće protiv Brexita jer ekonomska cijena postaje jasnija. Mnoge kompanije, među posljednjima Airbus, koji u Britaniji zapošljava 14 hiljada osoba, upozoravaju da bi neuspjeh u postizanju sporazuma o slobodnoj trgovini između Velike Britanije i EU značio ekonomsku katastrofu.

12. juli/srpanj 2018. Britanska vlada objavila plan za Brexit Theresa May iznijela je plan Londona za Brexit u kojem se navodi da EU može uvesti tarife za robe koje se uvoze u blok dok London može imati vlastite tarife za robe namijenjene britanskom tržištu. Parlamentarna grupa EU tvrdi da "nema prostora" za nadjačavanje carinskih kompetencija EU. Kada je riječ o finansijskim uslugama, Britanija želi trgovinski sporazum zasnovan na obostranom prihvatanju pravila EU i Velike Britanije, odbacujući režime "ojačane ekvivalencije" koji omogućavaju limitiran pristup nekim partnerima koji nisu iz EU u nekim dijelovima tržišta.

18. oktobar/listopad 2018. Irska granica kamen spoticanja u pregovorima Samit EU o Brexitu nije polučio konkretna rješenja. Pregovori su u zastoju zbog irske granice. Pitanje kako zadržati granicu od 500 kilometara bez kontrolnih punktova i patrola prijeti ugrožavanju planova Britanije za urednim izlaskom iz Evropske unije. Nakon izlaska Velike Britanije iz EU, Irska će ostati u EU. A granica između Irske i Sjeverne Irske je otvorena, jer ni Britanija ni Irska nisu u Schengenu. Na otoku postoji i jedinstveno tržište električne energije. Stoga su se Britanija i EU složile da pokrenu bekstop (backstop) neku vrstu sigurnosti koja će garantovati da neće postojati tvrda granica kakav god bio ishod trgovinskih pregovora dvije strane.

14. novembar/studeni 2018. Britanska vlada usvojila nacrt sporazuma o Brexitu Poslije godinu i po dana pregovora s EU, vlada britanske premijerke je usvojila nacrt sporazuma o Brexitu koji daje obrise budućih odnosa dvije strane.

15. novembar/studeni 2018. Nove ostavke zbog sporazuma o Brexitu Pet članova britanske vlade podnijelo je ostavke zbog neslaganja s nacrtom sporazuma o Brexitu, čime su doveli u težak položaj premijerku May. Ostavke su podnijeli ministar za Brexit Dominic Raab, ministrica za rad i penzije Esther McVey, državni sekretar u Ministarstvu za Sjevernu Irsku Shailesh Vara, kao i sekretarka Ministarstva za Brexit Suella Braverman i sekretarka Ministarstva prosvjete Anne-Marie Trevelyan.

24. novembar/studeni 2018. Dogovor Madrida i Londona o Gibraltaru Madrid i London postigli su dogovor o statusu Gibraltara u okviru sporazuma o izlasku iz EU, čime je otklonjena posljednja prepreka za usvajanje nacrta sporazuma."Upravo sam kralju rekao da je Španija postigla dogovor o Gibraltaru", rekao je španski premijer Pedro Sanchez u televizijskom obraćanju i dodao da ce Španija glasati za nacrt sporazuma o Brexitu. Gibraltar je teritorij pod britanskim suverenitetom. 25. novembar/studeni 2018. EU odobrila Sporazum o Brexitu

16. januar/sijecanj 2019. May preživjela glasanje o povjerenju Britanski parlament je sa 432 glasa odbacio prijedlog premijerke o Brexitu. Plan su podržala 202 poslanika. Protiv prijedloga premijerke su glasali i pristalice Brexita, ali i oni koji su za ostanak Velike Britanije u Uniji. Lider opozicione Laburisticke partije Jeremy Corbyn je pokrenuo inicijativu za izglasavanje nepovjerenja Vladi nakon što je doživjela katastrofalan poraz. Samo mjesec dana ranije Theresa May je preživjela glasanje o povjerenju u Konzervativnoj stranci.

21. januar/siječanj 2019. May predstavila 'plan B' Premijerka Theresa May obratila se zastupnicima govoreći o daljim koracima nakon što je sporazum koji je sklopila sa Briselom o razlazu sa Evropskom unijom ranije odbačen u parlamentu. Theresa May je odbacila pozive da odloži izlazak Velike Britanije iz Evropske unije i navela da je njen "Plan B" da parlament usvoji odbačeni sporazum o Brexitu, nakon što osigura promjenu sporne odredbe o granici između dvije Irske. Lideri EU odbili su ponovo pregovarati o sporazumu za Brexit i tvrde da je najbolji dogovor vec postignut.

8. februar/veljača 2019. Dogovor Britanije i zemalja EFTA Ako dode do izlaska Velike Britanije iz Evropske unije bez dogovora, zemlje EEA (Evropski ekonomski prostor) i EFTA (Evropsko udru�enje slobodne trgovine) kojima pripadaju Island, Norveška i Lihtenštajn postigle su dogovor sa Britanijom o pravima građana, javili su iz vlade Islanda. "Ovaj sporazum štiti prava EEA i EFTA građana koji žive u Britaniji ali i britanskih građana koji žive na Islandu, u Lihtenštajnu i Norveškoj, i osigurava da mogu nastaviti živjeti tu i u slučaju Brexita bez dogovora", saopštili su iz islandske vlade.

13. mart/ožujak 2019. Britanski parlament odbacio izlazak bez sporazuma Britanski parlament odbacio je opciju izlaska Velike Britanije bez sporazuma glasanjem u parlamentu sa 312 za i 308 protiv. Drugim glasanjem u parlamentu odbačen je prijedlog o odgađanju izlaska Britanije iz Unije za 22. maj sa 164 glasa za i 374 protiv. Treće glasanje u parlamentu potvrdilo je odbacivanje opcije izlaska Britanije bez sporazuma u bilo kojim uslovima sa 321 za i 278 protiv, a primjetna je razlika u glasovima u odnosu na prvo glasanje koje se održalo sat vremena ranije. 14. mart/ožujak 2019. Britanski parlament traži odlaganje Brexita Britanski parlament je prihvatio prijedlog Vlade Therese May da se traži odlaganje Brexita. Ovu inicijativu je podržalo 412 poslanika, dok je 202 bilo protiv. To omogućava premijerki da obnovi svoje napore da zatraži od parlamenta podršku za sporazum koji je postigla sa Evropskom unijom o Brexitu. Theresa May najavila je da će sljedeće sedmice treći put iznijeti pred parlament pomenuti sporazum i da će u slučaju njegovog usvajanja tražiti odlaganje izlaska iz Unije do 30. juna, ili duži rok ako zastupnici ponovo odbace taj dogovor. 21. mart/ožujak 2019. Novo odgađanje Brexita Lideri Evropske unije dogovorili su odlaganje Brexita do 22. maja. Da bi ovo bilo omogućeno, britanski parlament treba da usvoji dokument o povlačenju. U protivnom, Brexit se odgađa do 12. aprila. 24. maj/svibanj 2019. Theresa May dala ostavku Nakon što tri puta nije dobila podršku u parlamentu, britanska premijerka Theresa May, dala je ostavku na premijersku ali i na poziciju šefice Konzervativne stranke. Bivši ministar vanjskih poslova i gradonačelnik Londona Boris Johnson kao i aktuelni ministar vanjskih poslova Velike Britanije Jeremy Hunt potvrdili su da će se boriti da zamijene premijerku Theresu May.

23. juli/srpanj 2019. Boris Džonson novi lider konzervativaca i britanski premijer Uz kampanju koja obećava izlazak Velike Britanije iz Evropske unije 31. oktobra sa ili bez sporazuma, Boris Johnson postao je novi britanski premijer. "Možemo izaći iz EU do 31. oktobra i da, sigurno imamo tehnologiju za to," napisao je Johnson u svojoj kolumni za Daily Telegraph i dodao: "Ono što nam sada treba je volja i duh". 28. avgust/kolovoz 2019. Suspendovan parlament Velike Britanije Kraljica Elizabeth II odobrila je zahtjev premijera Velike Britanije Borisa Johnsona da suspenduje parlament na pet sedmica. Vlada Velike Britanije je od kraljice zatražila suspenziju samo nekoliko dana nakon što se zastupnici u septembru vrate na posao i samo nekoliko sedmica prije isteka roka za Brexit. Na ovaj način bi opozicija imala nedovoljno vremena da usvajanjem novih zakona spriječi Brexit bez sporazuma, pošto Velika Britanija treba da napusti EU 31. oktobra. Odluka o suspenziji parlamenta pokrenula je proteste širom zemlje.

03. septembar/rujan 2019. Britanski parlamentarci preuzimaju kontrolu nad Brexitom Britanska opozicija i dio zastupnika Konzervativne stranke koji se se ne slaže sa izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije bez sporazuma porazili su vladu u prvoj fazi pokušaja donošenja zakona namjenjenog sprječavanju Brexita bez dogovora. Britanski premijer Boris Johnson doživio je poraz glasanjem u Donjem domu britanskog parlamenta gdje je sa 328 prema 301 izglasana kontrola nad dnevnim redom što znači da zastupnici mogu iznijeti prijedlog zakona kojim traže odgađanje datuma izlaska Velike Britanije iz Evropske unije.

17. oktobar/listopad 2019. EU i Velika Britanija postigle dogovor o Brexitu U zajedničkoj konferenciji za medije u Briselu, predsjednik Evropske komisije Jean Claude Juncker i britanski premijer Boris Johnson potvrdili su da je postignut novi sporazum o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. "Ovaj sporazum znači da Velika Britanija izlazi iz Evropske unije 31. oktobra u cjelosti, ali jednako tako znači da zajedno, kao jedinstvena Velika Britanija možemo da odlučujemo o našoj budućnosti", saopštio je Johnson.

28. oktobar/listopad 2019. Brexit odgođen do 31. januara 2020. Evropska unija pristala je na tromjesečno, fleksibilno, odgađanje izlaska Velike Britanije iz Unije uoči rasprave u britanskom parlamentu kojom premijer Boris Johnson pokušava osigurati izbore nakon što je bio primoran da traži produženje za koje je obećavao da se neće dogoditi. Raniji rok od 31. oktobra bit će pomjeren na 31. januar 2020. godine. U historijskom glasanju britanskog parlamenta, u subotu 19. oktobra, zastupnici su sa 322 glasa za i 306 glasova protiv, izglasali amandman koji od premijera Borisa Johnsona traži novi datum za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Time je Johnson bio primoran da do ponoći pošalje pismo čelnicima EU tražeći odlaganje. 29. oktobar/listopad 2019. Prijevremeni izbori u Britaniji 12. decembra Britanski zastupnici usvojili su odluku o održavanju prijevremenih parlamentarnih izbora 12. decembra. Premijer Boris Johnson se nada da će preko izbora njegova Konzervativna stranka doći do većine i da će on moći da sprovede izlazak Britanije iz EU kao što je obećao. 12. decembar/prosinac 2019. Konzervativna stranka, ubjedljiv pobjednik izbora Vladajuća britanska Konzervativna partija osvojila je ubedljivo najveći broj poslaničkih mesta na prevremenim parlamentarnim izborima - 365 od ukupno 650 mandata

Johnson: Snažan mandat da okončamo Brexit

09. januar/siječanj 2020. Britanski zastupnici podržali sporazum o Brexitu Britanski zastupnici u donjem domu parlamenta odobrili su prijedlog zakona koji će omogućiti Velikoj Britaniji da napusti Evropsku uniju 31. januara sa izlaznim sporazumom, čime će biti okončana trogodišnja neizvjesnost oko uslova izlaska Britanije iz Unije nakon referenduma iz 2016. godine.