Rusija pojačava kampanje dezinformacija uoči njemačkih izbora, kažu sigurnosni izvori

Rusija pojačava kampanje dezinformacija u Njemačkoj uoči pokrajinskih izbora, rekli su Reutersu njemački sigurnosni izvori.

Njemačka će narednog mjeseca održati izbore u Berlinu, Saskoj-Anhaltu i Meklenburgu-Zapadnom Pomorju.

Ankete pokazuju da bi krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) mogla ostvariti značajan napredak.

Stranka, čija je liderica obećala promijeniti dosadašnji politički konsenzus i obnoviti njemačke veze s Rusijom, koje su uglavnom zamrznute zbog rata u Ukrajini, mogla bi osvojiti većinu, pa čak i preuzeti vlast u istočnoj pokrajini Saksonija-Anhalt, prenosi Reuters rezultate anketa.

Prema riječima izvora, ruske kampanje imaju za cilj produbiti političku polarizaciju i diskreditirati vladajuću Kršćansko-demokratsku uniju (CDU) i njenog koalicionog partnera Socijaldemokratsku partiju (SPD), kao i Zelene i Slobodnu demokratsku partiju (FDP).

Ruska ambasada u Berlinu nije odgovorila na Reutersov zahtjev za komentar.

Moskva je više puta negirala umiješanost u kampanje dezinformacija usmjerene protiv zapadnih zemalja.

Četiri sigurnosna izvora, koja su govorila pod uvjetom anonimnosti jer nisu ovlaštena javno govoriti o tom pitanju, navela su da su njemačke vlasti uvjerene da se kampanje centralno koordiniraju iz Rusije preko više kompanija.

Kampanje koriste društvene mreže za širenje videosnimaka, uglavnom na engleskom jeziku, koji nose logotipe uglednih medijskih kuća, uključujući BBC i njemački ARD.

U njima se iznose lažne optužbe protiv lokalnih političara, od navodne pronevjere do seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja.

Moskva se i ranije suočavala s optužbama za miješanje u izbore.

Njemačka vlada upozorila je na sličnu kampanju dezinformacija, za koju tvrdi da ju je organizirala Rusija, uoči prošlogodišnjih saveznih parlamentarnih izbora.

Rusija je nedavno također optužena za pokušaje utjecaja na izbore u Moldaviji i Armeniji.