Ako rata bude on će početi i završiti u Sarajevu","opština Centar zemljišno je uvjerljivo srpska”,“pismeno sam naredio da se ide na Žepu i na Srebrenicu.”

Stenogrami sjednica korišteni su tokom mnogobrojnih suđenja za ratne zločine u Haškom tribunalu. Među njima su izjave brojnih, od Milorada Dodika, Momčila Krajišnika, do prvog predsjednika Republike Srpske. U nastavku vam donosimo pregled nekih od izjava Radovana Karadžića, osuđenog na doživotnu kaznu zatvora.

Memorijalni centar Srebrenica predstavio je početkom marta nalaze istraživačkog projekta "Genocide Papers/Transkripti genocida", u kojem se nalaze stenogrami Narodne skupštine RS-a od 1991. do 1996. godine.

Opsada Sarajeva, najduža opsada nekog grada u modernoj historiji ratovanja trajala je 1.425 dana od 5. aprila 1992. do 29. februara 1996. godine. Tokom te četiri godine ubijeno je 13.952 osobe.

Pretresno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju će u 24. marta 2016. godine ustanoviti da je Karadžić počinio zločine učešćem u udruženom zločinačkom poduhvatu da se pokrene i provede kampanja snajperskog djelovanja i granatiranja civilnog stanovništva Sarajeva, čiji je cilj bio širenje terora među civilnim stanovništvom.

Na sjednici iz maja 1992. godine Karadžić će iznijeti strateške ciljeve među kojima je i izlazak Srpske na more. U obraćanju kaže kako je Hercegovina u historiji izlazila na more i kako to mora ponovo da se desi.