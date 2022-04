Jedina fotografija jednog života u opsadi

Potragu za bilo kakvom ratnom uspomenom na brata u bespućima interneta Džemil počinje 2019. projektom Sniper Alley. Godinama kasnije, slučajni Thomasov post, koji je u Sarajevu devedesetih boravio kao student s lažiranom novinarskom akreditacijom, dovest će do kontakta i jedine slike Džemilovog ubijenog brata.

Bez uspomena

"Ja sam godinama gledao slike, tražio sebe ili nekoga svog iz rata. Pokušavao sam sebe naći, ja bih često ušao na Facebook preko supruginog naloga i ona me jednom pitala šta ti toliko tražiš. Tražim, baš me zanima, da li je neko nekada nas uslikao. Ja kao i mnogi nemam nijednu sliku iz rata. To je kao da vam je neko oduzeo dio života, dio uspomena", priča Džemil koji je, kada je počela opsada Sarajeva, imao devet godina.

"Imao sam neki dres Batistute, kada je on igrao na Svjetskom prvenstvu, volio bih da imam tu sliku kako igram lopte u dresu."

Na nagovor prijatelja napisao je svoju priču i želju na papir. U priči se fokusirao, kako na život pod opsadom koja je trajala 1.425 dana, tako i na fotografe koji su bilježili život tih godina.