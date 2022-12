Šta smo očekivali, a šta nas je snašlo u 2022. godini?

"Jer to odgovara režimu u Srbiji, kako bi njihov predsjednik Aleksandar Vučić iskoristio da pregovara sa Zapadom, a to odgovara i Rusiji kako bi odvratila pažnju sa Ukrajinom", kaže ova sagovornica.

"Nažalost, Amerika je pokazala 2022. da to nije prioritet jer autoritarni sistem u Srbiji sve više jača." To se isto se, smatra, odnosi i na Evropsku uniju.

"Još 2021. godine sam pisala da će ih napasti, imajući u vidu kako je Moskva slala oružje i ljude na granicu sa Ukrajinom. Volela bih da nisam bila u pravu ali to je, s obzirom na to da pratim i analiziram dugo situaciju u Rusiji bila moja tačna predikcija."

"Od načina na koji sistem funkcioniše, finansijskih podsticaja, mogućnosti za zaštitu, da daju zaštitu, da dobiju zaštitu. To čak i ne mora biti čista korupcija. Ali naravno i to."

"Dosta mi se nekih negativnih stvari u životu desilo i sama situacija u državi me na ružan način podstaklo da idem odavde. Prosto da promijenim nešto, jer ovdje po mom mišljenju ne može ništa ni lijepo ni dobro da se desi jer nemamo ni uslove ni ništa za neke lijepe stvari. Za neko lijepo mišljenje, za neku promjenu na bolje, prosto mislim da je nemoguće ovdje", kaže Milena iz Doboja.

Do političkog opuštanja nije došlo, ali ni do prenosa nadležnosti sa BiH na Republiku Srpsku, koje su najavljivali u okviru zaključaka koje je usvojila Skupština ovog entiteta. Izuzetak je Zakon o lijekovima kojeg je početkom decembra ukinuo Ustavni sud BiH.

"Stvarno ne vidim te znakove, iz više razloga. Mislim da je neposredna kriza koju je izazvao Dodik, izbjegnuta. Postoji olakšanje da sada dolazi do deeskalacije. Ali, naravno, to je kupljeno po veoma visokoj cijeni. Broj jedan, Narodna Skupština Republike Srpske pokrenula je štoparicu svojom odlukom od prošle sedmice. Ta štoparica će sada kucati šest mjeseci", rekao je tada Vogel.

U razgovoru za RSE na kraju prošle godine Vogel je rekao da ne vidi znakove koji bi ukazali na to da bi moglo doći do političkog opuštanja u Bosni i Hercegovini.

Suština njegovih odluka tiče se rokova za formiranje vlasti u Federaciji BiH, kao i povećanja broja delegata u Domu naroda entitetskog Parlamenta. Toby Vogel kaže da je bio zapanjen kada se to dogodilo jer nije očekivao da će ovaj visoki predstavnik biti proaktivan.

Šta se desilo sa sankcijama?

Tokom prošle godine dosta fokusa je stavljeno na pitanje da li će Evropska unija uvesti sankcije Miloradu Dodiku, tadašnjem članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine, sadašnjem predsjedniku Republike Srpske.

U razgovoru za RSE Vogel je tada rekao da bi odluka da se uvedu sankcije zahtjevala potrebnu većinu i da on ne vjeruje da će se to desiti. Umjesto toga, predlagaoje da bi ustvari Austrija i Njemačka trebale da uvedu sankcije Dodiku.

Umjesto neuvođenja sankcija EU, čime ni Vogel nije bio iznenađen, Dodiku su uvedene nove sankcije iz Sjedinjenih Država i sankcije Velike Britanije. No, EU je sada učinila nemogućim uvođenje sankcija jer su promijenili pravila u februaru, kaže Vogel. Ranije se odluka o uvođenju sankcija donosila glasanjem kvalifikovane većine, no sada je to promijenjeno.