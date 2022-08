Hiljadu kilometara biciklom kroz Evropu 'bez' granica

Tog septembra 1983. on se preko Gvozdene zavese vinuo - balonom. Domogao se Austrije i o njemu je pisao Njujork tajms (The New York Times). Podvig je, međutim, brzo zaboravljen, a Hutira je 2021. preminuo u 77. godini.

Misli se na milijardera Olega Deripasku, u medijima označenog kao "omiljenog industrijalca" ruskog predsednika Vladimira Putina. On je crkvu izgradio kod groblja boraca Crvene armije i to kao repliku 19-vekovnog hrama u Vladimirskoj oblasti .

"Oh, da, itekako postoji", smeje se Martin, basista benda Vildernes (The Wilderness) iz Trnave.

Posetio sam gradiće Ilmic (Illmitz) i Merbiš (Mörbisch am See). Na drugu sranu jezera plovio sam brodom. Stavio sam bicikl na palubu, odmarao noge na ogradi i posmatrao jedrenjake.

Biciklističkom stazom na kojoj saobraćajna signalizacija upozorava na patke na putu, kroz isušenu močvaru stigao sam u luku Podersdorf (Podersdorf am See).

Još jedna epizoda u dugoj seriji uspavanih panonskih lepotica, od Češke do Srbije, koje čekaju da postanu scenografija u filmu Vesa Andersona (Wes Anderson). Sve ostalo je iz filma nekog drugog režisera. Bela Tar (Béla Tarr) mi je pao napamet, dok sam posmatrao polja s pokošenim senom, svo to blato i krave, pokisle fazene i pokoji stari đeram.

"Talentirani ljudi, slikari, muzičari, kipari. Klošari, a koji ustvari nisu klošari. Gledam jednog svaki dan, nosi plastične flaše, na stotine", kaže Dalibor. "On ima svoju priču. I ti je imaš. Video sam ispred zgrade čoveka u biciklističkoj opremi i pomislio sam: 'Želim da razgovaram s njim. Neka to bude moj prvi iznenadni intervju'."

Osim onih među etničkim zajednicama, instrument sa pet žica briše granice među generacijama. U školama je, priča Latas, sve manje dece, ali u lokalnom kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić sve više njih želi da nauči osnove tambure.

"Krećemo od tona C, pa polako, kroz celu lestvicu. Naša abeceda tako počinje. Svi mogu da nauče da sviraju, dovoljno je da znaju da broje do četiri. E sad, koliko brzo i koliko dobro će to zvučati, to zavisi od onoga što svako od nas nosi u sebi."

I pored očiglednog odsustva talenta i ja sam poslušao prvu lekciju i odsvirao neke od najjednostavnijih tonova.

"Ne tako. Ne drži se tambura kao da je gitara. Stisni je ovde, blizu srca. Ona je kao osoba, ima svoju glavu, vrat i telo. Ona je naša prijateljica", objasnio je moj učitelj.

S tonom C u mislima savladao sam četiri kratka, ali teška uspona u hrvatskom delu Srema. Spust prema mostu na Dunavu - gde je granica sa Srbijom - tako je prijao.