Pre nego što se popeo na binu, u neposrednom kontaktu sa nezadovoljnim radnicima, poručio im je da ne brinu i da “ih neće tući”, jer mu to “nije u interesu”, dodajući da ako ga budu provocirali “rešiću to okrutno”.

'Nisam svetac'

Potom je tokom posete fabrici automobila poručio “da nije svetac”, što su neki shvatili kao iskrenost, a drugi kao demagogiju.

“Vi poznajete moju grubost. Da nije bilo grubosti, ne bi bilo zemlje, vi to znate,” dodao je Lukašenko. Nakon što su mu okupljeni radnici rekli da žele nove izbore, odgovorio je: "Imali smo izbore, i dok god me ne ubijete, neće biti novih izbora". Potom je pomirljivije rekao da je to moguće, ali nakon promene ustava na referendum, očito računajući da je to dug i komplikovan proces.