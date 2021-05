Kon: Virus je u 'nokdaunu' u Srbiji, vreme je da ga proteramo iz zemlje

Broj novih slučajeva zaraze pada u Beogradu i u celoj Srbiji, nema vidljivih posledica spojenih praznika, a obuhvat imunizacijom raste iz dana u dan, rekao je za Radio-televiziju Srbije (RTS) epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje korona virusa Predrag Kon.



"Slično pada i u Beogradu, kao i celoj Srbiji, što je isto dobra vest. Obuhvat imunizacijom raste, iz dana u dan se to može videti, što je još, treća, možda i najvažnija vest i činjenica je da se već sada potpuno jasno vidi da tamo gde je obuhvat veći brže pada broj novozaraženih", naveo je Kon.



„Virus je u nokdaunu. Sada je vreme da ga proteramo iz zemlje", rekao je epidemiolog.



U Srbiji je od posledica zarazne bolesti COVID-19 tokom 24 sata preminulo 18 osoba, dok je 901 novoobolela, saopštilo je Ministarstvo zdravlja na zvaničnom sajtu 13. maja.



Kon je istakao da je vakcinacija jedini izlaz iz epidemije i da „moramo da izdržimo tu ogromnu potrebu da se opustimo“.



"To ne znači da ne treba da se opustimo, da neće ovi povoljni rezultati i najave dovesti do stvarnog opuštanja", kazao je Kon.

'Merenje antitela samo jedan od pokazatelja imuniteta'

On je rekao i da građani ne treba da se opterećuju proverom antitela, pošto je to samo jedan od pokazatelja imuniteta.



Govoreći o trećoj dozi, Kon je zamolio građane da ne pričaju o trećoj dozi i da ne odlaze na punktove.



"Ne mislim ništa loše, ali jednostavno, da se ne gubi vreme sa trećom dozom, jer mi nismo ni prvu i drugu dali. Ono što sam rekao jeste da će oni koji nemaju antitela u nekoj budućnosti primati vakcinu. To ne znači da je to sada. To mora biti medicina zasnovana na dokazima, tek kad se urade sva istraživanja, kad se utvrdi kada, koliko vremena mora da prođe", naglasio je Kon.



Dodao je da je merenje antitela samo jedan od pokazatelja imuniteta, ali ne i pokazatelj kompletnog imuniteta, kao i da su građani zaštićeni vakcinama svih proizvođača i naglasio da ljudi ne moraju da se opterećuju proverom nivoa antitela.



Kada se nešto pogrešno izvuče iz konteksta i "pogrešno prenosi kao pokvareni telefoni", to se manifestuje na vakcinalnom punktu, gde svaka deseta osoba dolazi da primi treću dozu vakcine, naveo je Kon i podvukao da to uopšte nije moguće.



"Sistemski uopšte nije moguće jer za sada treća doza, odnosno, revakcinacija, nije planirana".



Govoreći o vakcinaciji tinejdžera, Kon je naveo da je prošle godine "zabeležena eksplozija" tokom proslava mature i godišnjica mature i da to ne treba da se ponovi, pošto postoji mogućnost vakcinacije.



"Ja poručujem i roditeljima i svima, ako neko hoće bezbedne mature, onda krenite u vakcinaciju. Preporučujem lično, jer je to najbolji izlaz iz ove situacije", poručio je Kon.

'Normalno je što smo svi oduševljeni što su brojke povoljnije'



Kon je istakao da ne sme ništa da kaže o popuštanju mera pre današnjeg (14. maja) sastanka Kriznog štaba, ali i da je normalno što su svi oduševljeni što su brojke povoljnije, a da je oprez i dalje potreban.



On je rekao da ne može da prejudicira hoće li biti odluke o daljem popuštanju mera.



"Naravno da shvatamo potrebu, međutim, ništa ne mogu da prejudiciram. Ne bi smelo da se licitira. S druge strane, potpuno je razumljiv interes i treba potpuno jasno odgovarati. Ne smemo da licitiramo, zato što svi onda očekuju mnogo, pa se onda razočaraju", kazao je Kon.



Dodao je da će Krizni štab doneti proaktivne odluke, kao i da je medicinski deo Kriznog štaba tražio da zatvoreni delovi ugostiteljskih objekata ne rade do 15. maja.



"Neko drugi nas vuče, kad kažem neko drugi, mislim na drugi deo Kriznog štaba, nas vuče da se ranije donose odluke. Taj balans čini mi se da uspevamo da nađemo. Odgovor će biti dat na vreme, nećemo previše maltretirati ljude. Daćemo nešto malo i unapred", naveo je Kon.



Podsetio je da je na snazi odluka o dozvoljenom okupljanju do pet osoba i da se sve što se dopušta odnosi na pet osoba, a da se zna da je Beogradski maraton odobren, ali samo za učesnike.

U Srbiji dato 3,83 miliona doza vakcina

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović izjavio je 11. maja da je u Srbiji dato 3,83 miliona doza vakcina protiv korona virusa.



Jovanović je za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekao da je od toga 2,17 miliona prvih doza, a 1,66 miliona drugih doza, dok se milion i 380 hiljada građana računa kao imunizovano.



U Srbiji su dostupne četiri vakcine: kineska „Sinofarm“ (Sinopharm), ruska „Sputnjik V“ (Sputnik), američko-nemačka „Fajzer/Biontek“ (Phizer/BioONtech) i britanska AstraZeneka.



„Sputnjik V“ i „Sinofarm“ nemaju dozvolu Evropske agencije za lekove, a Svetska zdravstvena organizacija, koja takođe nije priznala „Sputnjik V“, pre nekoliko dana odobrila je za hitnu upotrebu kinesku vakcinu „Sinofarm“.