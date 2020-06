Kako je Mostar dobio izbore?

The messages to this group are now secured with end-to-end encryption

Ljubo Bešlić piše: Već 11 godina nismo u mogućnosti održati lokalne izbore i formirati novi saziv ključnog organa gradske vlasti, a to je gradsko vijeće, što se naravno pokazalo kao ključna prepreka u razvoju grada. Irma Baralija piše: Meni su 34 godine, i neću da mi još deset godina prođe, da s jedne i druge strane govore - ne možemo ovako jer će nas HDZ nadglasati, ne možemo ovako jer će nas SDA nadglasati. Želim da živim u normalom gradu, da se ja i moji sugrađani ne razlikujemo od ostalih u bilo kojem gradu Međunarodna zajednica piše: Europski sud za ljudska prava u svojoj presudi o izborima u Mostaru, jasno je stavio do znanja da je Parlament odgovoran za rješavanje ovog zastoja SDA piše: Jako osjetljivo pitanje, puno je tu nepovjerenja. Još će vremena i Neretve proteći dok se ne stekne jedna bolja atmosfera u gradu. Morat će tu biti zaštitnih mehanizama. Mostarom treba zajedno vladati. Ne smije se desiti da jedna strana zavlada nad cijelim Mostarom HDZ BiH piše: Naš stav je da se do kraja poštuje odluka suda u Strazburu i da Mostar ne bude bilo kakav izuzetak u odnosu na Zenicu, Banjaluku, Tuzlu i bilo koju jedinicu lokalne samouprave.