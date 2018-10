Izvori iz EU: Pelješki most se gradi bez obzira na prijetnje

U institucijama Evropske unije koje su odobrile i sufinanciraju gradnju Pelješkog mosta kažu kako će se taj projekt realizirati u skladu s planom, bez obzira na prijetnje Željka Komšića tužbom protiv Hrvatske.

"To je granično pitanje za koje nismo nadležni, ali smo upućeni. Dobili smo sve informacije oko njega, no projekt je potvrđen, neometano se nastavlja i nastavit će se", rekla je Hini osoba iz Evropske komisije u Briselu zamolivši da ostane neimenovana.



Željko Komšić, novoizabrani član Predsjedništva BiH, rekao je u ponedjeljak kako bi BiH mogla tužiti Hrvatsku Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu jer je, kako je ustvrdio, "prekršila Međunarodnu konvenciju o pravu mora povlačenjem morske granice“.



Gradnjom mosta između poluotoka Pelješca i kopna povezao bi se jug Hrvatske, članice EU-a, čime bi cestovni promet zaobilazio teritorij BiH. Most čija će gradnja koštati 357 milijuna eura finansira Evropska unija.. Za taj najveći projekt EU-a u Hrvatskoj već je isplaćen manji dio novca, a prva faza izgradnje počela je 30. jula.