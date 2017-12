Petrič: Istorijska šansa za rešenje Kosova

Austrijski diplomata Volfgan Petrič (Wolfgang Petritsch) izrazio je uverenje da postoji istorijska šansa da se reši poslednji istorijski konflikt na teritoriji bivše Jugoslavije – odnos Srba i Albanaca na Kosovu, i dodao da bi Evropska unija (EU) to trebalo da prepozna kao zaista veliku šansu.

U intervjuu za Dojče veče (Deutsche Welle), Petrič je rekao da bi trebalo početi nov politički proces kako bi se prevazišla rutina u koju je zapao dijalog Prištine i Beograda i da bi u naredne dve godine fokus trebalo da bude na rešavanju tog problema.

"U tom smislu, možda bi bilo dobro da neko ko je tamo (u Briselu) dobro poznat dobije i nekakav politički mandat. Taj mandat bi morao da bude povezan s jasnim ciljem da se problem približi rešenju. Takođe, mora se razmišljati i o tome šta time dobija Srbija, kako motivisati Srbiju da načini taj istorijski korak", rekao je Petrič.

Austrijski diplomata koji je bio i specijalni izaslanik EU za Kosovo 1997-1999, rekao je da misli da je predsednik Srbije Aleksandar "Vučić, s obzirom na njegove izjave o Kosovu, sada spreman da to pitanje reši".

"Postoje dva procesa na koje on ukazuje: prvo, nastavak i eventualno okončanje dijaloga Beograda i Prištine što je moguće pre. Tu je konkretno reč o institucionalnim pravima za Srbe na Kosovu, a drugi veoma važan korak jeste unutrašnji, srpski dijalog", rekao je Petrič.

On je dodao da je to važna priprema za nešto što bi zaista moglo da donese stabilnost u regionu i da bi bilo važno da u Srbiji ne osećaju samo da su spolja prisiljeni da priznaju nešto, već da se kroz unutrašnji dijalog dođe do rešenja koje bi bilo prihvatljivo za obe strane.

Petrič je rekao i da je problem to što "mnogi Srbi i srpski političari i dalje teško mogu da prelome i kažu da je 'Kosovo izgubljeno', što je Vučić de fakto već uradio".

Prema njegovim rečima, Srbima mora nešto i da se ponudi, a to bi morala da bude "zaista dobra zaštita prava etničkih manjina, ali i na primer neko eventualno bilateralno rešenje – oko čega bi i Beograd i Priština mogli da se slože – u vezi sa određenim korekcijama granice".

"Srbija je relativno odmakla u pregovorima sa EU i ljudima bi trebalo jasnije i glasnije reći da bi prevazilaženje te prepreke značilo da se i oni za nekoliko godina mogu pridružiti (EU)", rekao je Petrič.

On je dodao da bi to trebalo raditi paralelno sa unutrašnjim dijalogom o Kosovu.

"Do 2019. godine, kada će nova administracija u Briselu početi sa radom, neophodno je rešiti otvorena pitanja. U njih pre svega spada Kosovo. Cilj bi bio da nova administracija EU već 2019. ima plan o pristupanju zemalja Zapadnog Balkana Uniji koji bi u relativno kratkom roku bio i implementiran", naveo je.