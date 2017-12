Merkel želi brzo formiranje velike koalicije

Nemačka kancelarka Angela Merkel založila se danas za brzo formiranje vladajuće koalicije sa Socijaldemokratskom partijom (SPD), rekavši da će samo ta koalicija doneti "stabilnu vladu", neophodnu u vremenima izazova za Evropu, prenosi Asošiejted pres.

Merkel je ponovila interes za jačanje evropskog jedinstva i rekla da bi to mogla biti glavna tačka nove "velike koalicije" njenih demohrišćana i SPD.

Dve strane su u sredu počele razgovore o produžetku saradnje iz prethodnog mandata, ali nije sigurno da će se doći do sporazuma.

Nemačka je tako na putu da obori svoj dosadašnji rekord iz 2013. - 86 dana između izbora i polaganja zakletve nove vlade.

Posle katastrofalnih rezultata na izborima 24. septembra, socijal-demokrate su najavile odlazak u opoziciju a predomislili su se kada pregovori konzervativaca sa liberalima i zelenima nisu uspeli.

Ako se CDU i SPD ne dogovore, jedine opcije bi bile manjinska vlada Merkelove ili novi izbori. Predsednik Nemačke Frank-Valter Štajnmajer, jedini koji ima mogućnost da raspusti parlament, bio je jasan da ne želi nove izbore.

Politička pat pozicija u Nemačkoj podudara se sa razmatranjima EU kako da oblikuje svoju budućnost posle izlaska Velike Britanije 2019. i s ambicioznim planovima reforme za koje se zalaže francuski predsednik Emanuel Makron.

"Ja sam za brze razgovore. Mislim da je stabilna vlada osnova na kojoj možemo najbolje da radimo sa Francuskom i za Evropu. Ne preterujem kad kažem da svet čeka da mi delamo", rekla je Merkel posle sastanka vođstva CDU.

Ona je navela da će za odluke biti prostora sledeće godine, pre izbora za Evropski parlament 2019.

Lider SPD Martin Šulc se prošle nedelje založio za kretanje ka federalnim "Sjedinjenim Evropskim Državama" do 2025, uz opasku da zemlje koje to ne žele treba da napuste EU. Merkel je navela da je to previše ali da po evropskim pitanjima ima mnogo zajedničkog.