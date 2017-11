Novalić: Izgraditi prosperitetnu BiH za sve građane

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić uputio je čestitku građanima Bosne i Hercegovine povodom 25. novembra - Dana državnosti BiH.

" Dan državnosti Bosne i Hercegovine prilika je da se, čuvajući prošlost, još više okrenemo ka budućnosti i učinimo sve kako bi ona za sadašnje generacije, a još više za sljedeće, bila što prosperitetnija", poručio je Novalić.



Smatra da treba težiti izgradnji takve Bosne i Hecegovine koja će svakom građaninu pružiti ekonomsku, socijalnu i političku sigurnost.



"To je moguće ostvariti samo provođenjem reformi u svim oblastima rada i života, za koje se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine neprestano zalaže. To je težak i dugotrajan put, ali nema alternativu, jer samo na taj način Bosnu i Hercegovinu vodimo ka Evropskoj uniji i NATO-u. Čestitajući vam Dan državnosti, pozivam vas da učinimo sve u izgradnji takve Bosne i Hercegovine. To je naš dug prema domovini, njenoj slavnoj prošlosti i sigurnoj budućnosti", kaže se u čestitki premijera Novalića.