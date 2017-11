Moskva optužila Inzka za srbofobiju

Zamjenik stalnog predstavnika Rusije u UN Vladimir Safronkov rekao je da je posljednji izvještaj visokog predstavnika u BiH Valentina Incka pred Vijećem sigurnosti UN "najneobjektivniji" u posljednjih osam godina, te optužio Incka za srbofobiju.

"Sadašnji dokument manje govori o realizaciji mirovnog sporazuma, a više predstavlja skup napada na Republiku Srpsku, izabranih tendenciozno, pristrasno što su, nažalost, već u sali prihvatile neke delegacije", rekao je Safronkov na zasjedanju Vijeća sigurnosti UN, a prenijela agencija TASS.

On je naveo da duboku zabrinutost izaziva to što Incko naginje ka neprikrivenoj srbofobiji, kao i to što je svoje svakodnevne aktivnosti sveo na razjašnjavanje odnosa sa Banjalukom i lobiranje za evroatlantske integracije BiH, uprkos sadržaju njegovog mandata i unutarpolitičkoj realnosti u zemlji gdje boravi.

Slična izjava objavljena je i na Twitteru Misije Rusije u UN:



Rusija je juče podržala rezoluciju Vijeća sigurnosti UN o nastavku vojne operacije EU u BiH.

Incko je juče podnio Vijeću sigurnosti UN svoj 18. izvještaj o stanju u BiH, u kojem je kritikovao bosanskohercegovačke političke lidere da su se odmakli od ekonomskih reformi, a nastavili s poticanjem politike podjela u sklopu preuranjene predizborne kampanje.