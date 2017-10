EU će učiniti sve da očuva iranski nuklearni sporazum

Europske zemlje učinit će sve što je u njihovoj moći kako bi očuvale sporazum koji limitira iranski nuklearni program usprkos nedoumicama američkog predsjednika Donalda Trumpa, izjavila je danas generalna tajnica vanjskopolitičke službe Evropske unije Helga Schmid.

"To nije bilateralni sporazum, to je multilateralni sporazum. Kao Europljani, učinit ćemo sve da on opstane", rekla je Schmid na iranskoj investicijskoj konferenciji, o sporazumu postignutom između Irana, Sjedinjenih Država, Francuske, Njemačke, Britanije, Rusije i Kine.

Trump odvaguje služi li sporazum američkim sigurnosnim interesima dok se suočava s rokom od 15. listopada za potvrdu iranskog povinovanja, odluci koja bi mogla uništiti sporazum koji snažno podržavaju druge svjetske sile koje su pregovarale o njemu, prenosi Reuters.