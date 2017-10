Prekinut pretres za pokušaj terorizma, nastavak sjutra

Današnje suđenje optuženima za pokušaj terorizma na izborni dan je prekinuto, jer se za pretres nijesu stekli uslovi, nakon što je jedan od advokata Jugoslav Krpović napustio sudnicu.

Krpović, branilac optužene Branke Milić, je rješenjem suda kažnjen novčanom kaznom od hiljadu eura i obavezan da plati troškove odgađanja glavnog pretresa, jer je bez odobrenja suda napustio pretres.

Vijeće smatra da se radi o neopravdanom napuštanju sudnice, budući da mu nijesu uskraćena prava za predlaganje, već mu je rečeno da će u toku današnjeg dana imati pravo da predlaže, nakon što se sud upozna sa njegovim predlogom podnesenim u osam sati i 45 minuta.

Sudija Suzana Mugoša pozvala je nakon toga Milić da se izjasni da li želi da uzme novog branioca, na šta je Milić kazala da uopšte ne želi sa njom više da razgovara.

"Neću da dajem više svojim prisustvom legitimitet ovom montiranom postupku, samo da bi ga Vi iznijeli do kraja i udarili mi na kraju presudu koja je već donijeta prije 11 mjeseci, niti ću više dozvoliti da me ovdje mrcvarite, razvlačite, mučite i zlostavljate, što činite 12 mjeseci. I da hoću, to ne mogu ni fizički ni psihički da izdržim", kazala je Milić.

Današnji pretres je prekinut, a biće nastavljen sjutra, u devet sati.