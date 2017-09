Podrška lidera EU Madridu uoči referenduma u Kataloniji

Više vođa država Evropske unije su podržali nastojanja španske vlade da spreči sutrašnje održavanje referenduma o nezavisnosti Katalonije, koji je španski Ustavni sud proglasio nezakonitim, i zatražili su da se unutrašnji spor u Španiji reši i dijalogom ali tek "od ponedeljka", prenosi Beta.



To znači kad se stiša sukob oko i za EU, zakonski nevažećeg referenduma, posle kojeg je separatistička katalonska pokrajinska vlada nameravala da proglasi nezavisnost, bez obzira koliko učešće bilo na tom izjašnjavanju građana.



To je u kuloarima nezvaničnog susreta na vrhu EU u Talinu priznala i predsednica katalonskog parlamenta Karme Forkadelj, objasnivši da je "Evropa jedna Evropa sastavljena od država i države se međusobno brane".



Razočarana Karme Forkadelj je to izjavila pošto su više vođa EU u Talinu podržali vladu u Madridu, uključujući francuskog predsednika Emanuela Makrona koji je saopštio da "poznaje samo jednog sagovornika i to je Španija, a sagovornik za stolom je (premijer) Marijano Rahoj".



"Polazim od jasnog načela, a to je da mi države članice EU nemamo nikakve poduke da dajemo jedni drugima", podvukao je Makron i naglasio da je "uvek potreban dijalog i ozbiljnost u političkom životu", a da "ima poverenja u odlučnost Marijana da odbrani interes cele Španije".



Italijanski premijer Paolo Djentiloni je podvukao da države EU "poštuju zakone svake članice, bez uplitanja u unutrašnja zbivanja, ali ukazujući na važeće zakone", dok je premijer Luksemburga objasnio da "u Španiji postoji ustav koji se mora poštovati, uz nužno političko rešenje kojim će se ispoštovati ustavni okvir".



Slične izjave su dali i lideri Rumunije, Litvanije i još nekih članica EU, kao i predsednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani i čelnik Evropske komisije Žan-Klod Junker.



Prema istraživanju španskog dnevnika Pais, koji se protivi referendumu, 46 odsto Katalonaca žele da Katalonija i dalje ostane u sastavu Španije, ako bi ovlašćenja i nadležnosti Katalonije bile uvećane.



Broj Katalonaca koji su za nezavisnost je, prema anketi, navodno splasnuo na 31 odsto, a pristalica postojećeg stanja je 19 odsto, iako su istraživanja javnosti ranije pokazivala da je pristalica nezavisnosti Katalonije bilo između 45 i 55 odsto.