Čilić prvi put u polufinalu Wimbledona

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić prvi put u karijeri plasirao se u polufinale Wimbledona nakon što je u srijedu svladao Luksemburžanina Gillesa Mullera sa 3-6, 7-6 (6), 7-5, 5-7, 6-1 i u petak će protiv Amerikanca Sama Querreyja pokušati izboriti finale.

Čiliću je trebalo tri i pol sata da u četvrtfinalu dobije Mullera, jednog od rijetkih tenisača današnjice koji igraju klasičnim stilom za travu, odnosno servis i volej.

Amerikanac Sam Querrey je u četvrtfinalu svladao branitelja naslova Britanca Andyja Murraya sa 3-6, 6-4, 6-7 (4), 6-1, 6-1.

"Mnogo mi znači plasman u polufinale Wimbledona, ovo je sjajan doseg. Muller je igrao odličan tenis danas, morao sam se jako potruditi kako bih stigao do pobjede. Na kraju sam osjetio veliko olakšanje jer ovi dugi mečevi traže puno koncentracije. Na početku nisam dobro servirao kao u dosadašnjim mečevima, ali kasnije se to popravilo. Vidio sam da je Querrey izbacio Murraya i da mi je on sljedeći protivnik. Ima odličan servis, ove godine igra jako dobro i sigurno me čeka težak meč. Očekujem da ću zadržati svoj ritam i nastaviti s dobrim igrama i protiv njega", rekao je Čilić.