Todorović: Nema poglavlja 30 za Srbiju bez članstva u STO

Srbija neće moći da zatvori Poglavlje 30 u procesu priključenja Evropskoj uniji (EU) koje se odnosi na ekonomske odnose sa inostranstvom, pre nego što ne postane članica Svetske trgovinske organizacije (STO), rekla je danas bivši Stalni predstavnik Srbije pri toj trgovinskoj organizaciji Bojana Todorović.

Ona je u panel diskusiji o pristupanju Srbije STO u vreme "populističkih izazova medjunarodnoj trgovini" rekla da populisti žele da smanje važnost te trgovinske organizacije.

"Članstvo u STO daje mogućnost malim zemljama da prihvatanjem opštih pravila trgovanja zaštite i svoja prava i robu plasiraju na druga tržišta pod jednakim uslovima", rekla je Todorović.

Dodala je da od 194 članice UN, samo 21 nisu članice STO.

"Srbija za ulazak u STO treba da prihvati opšte pravilo te organizacije o prometu sve robe bez ograničenja. To podrazumeva i promet genetski modifikovanih organizama (GMO), ali se kasnije mogu propisati posebni uslovi za uvoz, izvoz i uzgajanje takvih biljaka kao što su to uradile druge države", objasnila je Todorović.



Mnoge zemlje su, prema njenim rečima, posle ulaska u STO višestruko uvećale izvoz, Makedonija je od 2009. do 2014. godine vrednost izvoza sa 1,9 milijardi podigla na 3,1 milijardu evra.



Dodala je da je Srbija 2005. godine otvorila postupak pregovaranja o pristupanju STO i od tada završila pregovore sa većinom članica, osim sa nekoliko zemalja među kojima su SAD, Ukrajina i Rusija.