Američki saveznici pozivaju Trumpa da ne napusti sporazum o klimi

Američki predsjednik Donald Trump kazao je da će danas objaviti da li Sjedinjene Države napuštaju ili ostaju u globalnom sporazumu o klimatskim promjenama, dok ga istodobno brojni svjetski lideri pozivaju da to ne učini. Poznavaoci prilika u Washingtonu vjeruju da ćeTrump vrlo vjerojatno povući SAD iz sporazuma koji je postignut u Parizu 2015, i koji je potpisalo 195 država. Tako bi SAD mogle stati uz bok Siriji i Nikaragvi koje nisu sudjelovale na Pariškom samitu.

Priredila Mirjana Rakela

Evropski lideri snažno lobiraju kako bi uvjerili Trumpa da se ne odluči za povlačenje. No, on ponavlja kako se protivnici sporazuma među republikancima, posebno oni iz industrije nafte i ugljena,te električne energije se snažno protive sporazmu.

Trump je tokom kampanje oštro kritizirao sporazum, a globalno zagrijavanje je nazvao obmanom.

Podsjetimo, Pariški dogovorje prvi pravno obvezujući svjetski sporazum za borbu protiv klimatskih promjena. Gotovo svaka zemlja se dobrovoljno obvezala na korake koji su usmjereni na suzbijanje globalnih emisija stakleničkih plinova.



Glavni staklenički plin je ugljični dioksid, koji se generiraju pomoću elektrana i dizelskih automobila, ugljena i prirodnog plina. Znanstvenici vjeruju kako je nakupljanje ugljičnog dioksida, metana i drugih plinova u atmosferi utječe na zagrijavanje planeta.



Sjedinjene Države pod administracijom bivšeg predsjednika Baracka Obame obvezale su se smanjiti emisije za 26 do 28 posto od razine iz 2005. godine do 2025. godine.



Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u Berlinu je kazao kako su europski saveznici pokušali uvjeriti Trumpa tokom samita G7prošlog tjedna da ne napušta sporazum.



Juncker je istaknuo da povlačenje Sedinjenih Država iz sporazuma neće biti lako i da će trajati godinama. "Amerikanci ne mogu samo tako napustiti sporazum o zaštiti klime, u što gospodin Trump vjeruje jer ne zna detalje."



Dodao je da su mu lideriG7 "pokušali to objasniti jasnim riječima g. Trumpu", ali "izgleda da taj pokušaj nije uspio".



Moguće američko povlačenje iz sporazuma potaknulo je burnu raspravu u Evropskom parlamentu na jučerašnjem zasjedanu.

"Klimatske promjene nisu bajka, to je teška stvarnost koja utječe na svakodnevni život ljudi", rekao je predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani.



"Ljudi umiru ili su dužni napustiti svoje domove zbog sše, nedostatka vode, izloženosti raznim bolestma , ekstremnim vremenskim uvjetima. Ako ne djelujemo brzo i hrabro, ogromni ljudski i ekonomski troškovi će se samo povećati".



U očekivanju američkog povlačenja, evropski dužnosnici su saopćili kako će se Kina i Europska unija na sastanku koji počinje u Bruxellesu dogovoriti o dosljednjoj provedbi sporazuma. U međuvremenu je kineski premijer Li Kečiang saopćio da čvrsto stoji uz Pariški sporazum.

Trump koji se do ulaska u u Bijelu kuću bavio nekretninama dobio je poruku od direktora velikih kompanija poput ExxonMobil, Apple, Dow ChemicalA, Unilevera i Tesle, da je važno da SAD ostanu dio globalnog sporazuma.

Istodobno je Robert Murray, predsjednik Uprave tvrtke Murray Energy Corp, tvrtke koja se bavi proizvodnjom ugljena i koji je bio najveći donator u Trumpovoj kampanji se zalaže za povlačenje iz sporazuma.

Mitt Romney, predsjednički kandidat republikanaca 2012 napisao je na Twitteru kako afirmacija Pariškog sporazuma "nije samo pitanje klime, već i pitanje da li ćeAmerika ostati svjetski lider."



Nancy Pelosi istaknuta demokratkinja u Zastupničkom domu izjavila je kako će odluka o povlačenju biti "zapanjujuće odricanje Amerilke od liderstva i ozbiljna prijetnja budućnostiplaneta".



Pelosi je također upozorila da će Trumpovo "poricanje znanstvene istine, uklanjajući mjere koje štite zdravlje i okoliš, uz podržavanje onih koji zagađuju planetu predstavlja prijetnju nacionalnoj i globalnoj sigurnosti".



No, Trump ustraje na tome kako sporazum košta američko gospodarstvo tisuće milijardi dolara i tisuća radnih mjesta. Za njega bi povlačenje moglo biti način ostvarivanja krilatice "America First", odnosno izlazak iz međunarodnih obveza koje su dogovorili njegovi prethodnici.