Severna Koreja lansirala projektil

Severna Koreja je sa područja svoje zapadne obale lansirala raketu za koju se veruje da je balistički projektil, saopštili su južnokorejski i američki vojni zvaničnici. Još nije poznato o kakvom se tačno projektilu radi.

Južnokorejska agencija Jonhap objavila je da je raketa letela 700 kilometara pre nego što je pala u more, ocenivši da je test bio uspešan.

Donald Tramp, američki predsednik, raketni test je označio neprihvatljivim.

Ovo lansiranje prvo je od kada je funkciju preuzeo novi južnokorejksi predsednik Moon Jae-in, took office this week. On je poručio da je naklonjen postizanju rešenja za pregovaračkim stolom što je malo umereniji stav u odnosu na njegovog prethodnika. Ipak, poslednji test označio je kao “nemarnu provokaciju”.

Ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik Kine Sji Đinping izrazili su zabrinutost povodom rastućih tenzija na Korejskom poluostrvu nakon što je Severna Koreja rano jutros izvela najnoviju raketnu probu, rekao je Putinov portparol Dmitrij Peskov - prenosi AFP.

Kina je prethodno pozvala na uzdržanost, apelujući na sve strane da ne čine ništa što bi povećalo tenzije, nakon što je Severna Koreja lansirala balističku raketu.

Nuklearni i balistički program Severne Koreje je pod zabranom Ujedinjenih nacija.