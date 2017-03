Tužba žrtava ustaškog režima lažna

Jedan od američkih Srba čije se ime nalazi na tužbi kojom se od Hrvatske traži 3,5 milijarde dolara kao odšetu za ustaške zločine, upozorio je da je tužba lažna, jer su odvjetnici ukrali njegov identitet. O svemu je obavijestio hrvatski konzulat u Chicagu i nadležni sud u tom američkom gradu.

Tužba je političko podmetanje, ali će - nasuprot namjerama onih koji su je plasirali - ojačati antifašističku poziciju u hrvatskoj javnosti, kažu analitičari.

"Sve što je objavljeno u povodu tužbe grupe Srba iz Chicaga rezultat je lažne tužbe. Naime, odvjetnici koji su podigli tužbu u naše ime ukrali su naš identitet. Nikada nismo nikome dali punomoć, niti razmišljali o takvoj tužbi", rekao je za Jutarnji list Bogdan Kljaić, sedamdesetogodišnji Srbin iz Chicaga.

Kaže kako je od osoba navedenih kao tužitelji živa jedino Lizabeth Lalich i da je i ona šokirana, a da su ostali navodni tužitelji pokojni. Obavijestio je o svemu hrvatsku generalnu konzulicu u Chicagu Sanju Laković i čikaški sud i očekuje da će nelegitimna tužba uskoro biti odbačena.

Od početka je bilo jako puno "rupa" u ovoj priči. Prvo, Hrvatska nije pravna sljednica Nezavisne države Hrvatske (NDH), kako se tvrdi u tužbi, već se njena državnost u Ustavu definira kao kontinuitet partizanskog sabora – Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH). Drugo, američki sudovi su se u sličnim slučajevima već ranije proglašavali nenadležnim, i treće – i da je kojim slučajem proces pokrenut i tužba uspjela, presuda ne bi bila izvršna.

Za političkog analitičara Žarka Puhovskog radi se o pokušaju političkog podmetanja koji je – vjerojatno protiv namjere onih koji su sve pokrenuli – ojačao antifašističku poziciju u Hrvatskoj.

"To je tužba koju su mogli napisati samo ljudi koji nemaju pojma o tome što se događa – ni pravno, ni povijesno, ni politički. To je sigurno napravljeno iz političkih razloga, ali kakvi god bili politički razlozi onih koji su podigli tužbu, ona je u Hrvatskoj imala jedan za mnoge neočekivan efekt. Najednom su se svi sjetili da u Ustavu piše ZAVNOH i da to ima neke veze sa antifašizmom", kaže Puhovski.

Tako da je tužiteljima, ističe Puhovski, moglo jedino preostati da pozovu bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića kao svjedoka u svoju korist, koji bi dokazivao da je to, zapravo, krivo interpretiranje Ustava.

"Svi ostali su se ipak – zbog novca, više nego zbog ideologije – orijentirali na drugu stranu i – dokle god bude takvih tužbi – toga će i biti. Prema tome, konačni efekt ove tužbe je jačanje antinacionalističke pozicije u Hrvatskoj, a nisam siguran da je to bila namjera onih koji su tužbu i pokrenuli", riječi su Žarka Puhovskog.



Puhovski, međutim, ne očekuje da će to utjecati na stavove vlasti u vezi aktualnih prijepora oko novije povijesti.

"Naime, istom preambulom Ustava moglo se koristiti i u reagiranju na neke revitalizacije ustaških simbola, pa se to tada nije koristilo. Očito da novac predstavlja značajno veći motiv za vraćanje na polazišta koja su unesena u Ustav. Međutim, sudeći prema gluhoći i sljepoći naših političara kada treba braniti tu točku preambule Ustava, u drugim situacijama najvjerojatinije do toga neće dolaziti kada se govori o ideološkim prijeporima, već samo onda kada su u pitanju ovako ozbiljne financijske ugroze", ocjenjuje za RSE politički analitičar Ivan Rimac.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova potvrdilo je da se Bogdan Kljaić obratio hrvatskom generalnom konzulatu u Chicagu i objasnio da se radi o lažnoj tužbi i krađi identiteta.

Kljajić je bivši predsjednik američke nevladine udruge Sabor krajiških Srba koja je tužila američku konzultantsku kuću MPRI da je posredno kriva za "Oluju" i tražili su 10,4 milijardi dolara odštete plus kamate. MPRI je bila konzultant Hrvatskoj vojsci u modernizaciji i nema neke veze s "Olujom", ali se prošle godine njihov pravni sljednik nagodio sa tužiteljima i umjesto traženih 10, 4 milijarde dolara plus kamate odštete uplatio 1,4 milijuna dolara humanitarne pomoći.

On se požalio medijima kako je nakon – kako se ispostavilo – lažne vijesti o tužbi protiv Hrvatske bio izložen medijskom linču na hrvatskom portalu dnevno.hr i da očekuje njihovu ispriku.