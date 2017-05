Vučić ne okreće leđa Siniši Malom

Siniša Mali će morati da ode sa funkcije gradonačelnika Beograda verovatno već tokom leta – neće ostati na tom mestu do sledećih gradskih izbora polovinom iduće godine.

To je izjavio odlazeći premijer Srbije Aleksandar Vučić, ali je, u neočekivanom obrtu, demisiju Malog objasnio ne njegovom odgovornošću za prošlogodišnje nezakonito rušenje u beogradskoj četvrti Savamali, nego sveopštom kampanjom koja se protiv čelnika "Beograda na vodi", što stvara atmosferu u kojoj je nemoguće raditi.

"To je paradoks. Premijer prvo označava vrh gradske vlasti kao glavnog izvršioca zločina rušenja u Savamali, a bi se zatim godinu dana bavio zataškavanjem tog zločina, da bi godinu dana kasnije došao do toga da mu je jako žao što Siniša Mali mora da ode", ovako u izjavi za RSE reaguje Radomir Lazović iz Inicijative "Ne da(vi)mo Beograd" na odluku odlazećeg premijera Srbije da Siniša Mali uskoro neće više biti gradonačelnik Beograda.

Vučić je 3. aprila to novinarima predstavio ovim rečima:

"Siniša Mali... uskoro neće biti gradonačelnik zbog sveopšte kampanje koja se vodi protiv njega i u toj atmosferi ne možete da radite. Ja sam doneo odluku, imao većinu u Skupštini Grada Beograda, neće više biti gradonačelnik ne zato što sam nezadovoljan njegovim radom, već zato što to postaje nemoguće i za njega i za sve nas".

Vučić je tada istakao i da će Mali ostavku podneti verovatno tokom leta, što znači da neće čekati izbore za Beograd polovinom iduće godine.



Početkom juna prošle godine, međutim, Vučić je sam rekao da "nesumnjivo... iza onoga što se dogodilo u Savamali stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu", obećavši da će oni snositi i krivično-pravnu, prekršajnu i svaku drugu vrstu odgovornosti.

"Zna se na kome je odgovornost, u vrhu gradske vlasti, ali za imena ćete morati da sačekate nadležne organe", kazao je tada Vučić novinarima.

I tada je, kao i sada, hvalio Malog što je spustio gradski dug i deficit, što na veliko gradi u gradu i oko njega, ali je i dodao: "...druga je stvar ono što mislim o događajima u Savamali, jer ono što se desilo tamo je katastrofalno".

Kasnije će Premijer rušenje u Savamali pod fantomkama minimizovati, čak ismejavati, više puta tvrdeći da je reč o tri nelegalne barake i da je jedini problem što je rušeno noću a ne danju. Samo zbog tog noćnog rada je aktere savamalskog rušenja nazvao "kompletnim idiotima".

Inicijativa "Ne da(vi)mo Beograd", koja već godinu dana protestuje zbog nezakonitog rušenja pod fantomkama u Savamali, pokazala je da je snaga građana veća od želje bahatih nasilnika da prikriju krivična dela koja su počinili, jasno stavivši do znanja da ne želi da Mali ostane na čelu grada.

"Mora da ode zato što je kriminalac, a ne zato što Aleksandar Vučić tako kaže. Dok Siniša Mali ne bude krivično odgovarao, mislim da smo još uvek na prvom delu posla. Ne treba zaboraviti ni ostale učesnike u ovom zločinu. Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, i ostali koji su učestvovali u svemu tome, takođe moraju odgovarati. Ovo je dobra poruka za sve nas, idemo dalje i pozvaćemo uskoro građane na nove akcije i na nova okupljanja", najavljuje Lazović.



Još niko nije odgovarao što su pre više od godinu dana maskirane osobe u beogradskoj četvrti Savamala noću porušile objekte i maltretirale građane, na čije se pozive policija nije odazvala.

Noćno rušenje u beogradskoj četvrti Savamali, nije, međutim, jedini skandal koji se vezuje za beogradskog gradonačelnika.

Na to u izjavi za RSE podseća i Stevan Dojčinović, urednik antikorupcijskog sajta KRIK.

"Osim rušenja u Savamali, Siniša Mali je bio uključen više korupcionaških skandala o kojima smo i mi pisali u poslednje dve godine, tako da nije reč o tome da su mediji vodili nekakvu kampanju protiv njega već su ti tekstovi bazirani na jakim činjenicama", kaže Dojčinović i dodaje:

"Osim toga, dva tužilaštva protiv gradonačelnika Beograda vode predistražne postupke, a Agencija za borbu protiv korupcije vodi nekoliko postupaka protiv njega, tako da je to daleko od kampanje protiv tog čoveka i ne sviđa mi se što je Premijer to tako predstavio, ali, opet, nisam ni očekivao da će on lično Malog osuditi."

Podsetimo, u aprilu je bivša supruga gradonačelnika Beograda Marija Mali dala iskaz pred Višim javnim tužilaštvom, koje ju je pozvalo nakon što je februaru u medijima iznela tvrdnje da je njen bivši suprug Siniša Mali Agenciji za borbu protiv korupcije dostavio netačan izveštaj o imovini i prihodima, kao i da joj je priznao da je organizovao rušenje objekata u Hercegovačkoj ulici u Savamali.

Pre toga je Marija Mali u intervjuu za nedeljnik NIN rekla da je spremna da nadležnim organima otkrije ime firme koja je u predizbornoj noći 24. aprila prošle godine rušila u Savamali, ali da je niko nije pozvao.

Rekla je, osim toga, i da gradonačelnik Beograda prikriva da poseduje nekretnine, među kojima stan u kompleksu "Oaza" u Beogradu i dva apartmana na Kopaoniku. Ispričala je i da je bila ucenjena da deo njegove imovine u izveštaju Agenciji za borbu protiv korupcije prikaže kao svoj.

Uopšte uzev, malo je funkcionera u visoko korumpiranoj Srbiji, koji vuku toliko repova za sobom koliko odlazeći beogradski gradonačelnik. Otuda u najmanju ruku zbunjuje zadovoljstvo koje je njegovim učinkom javno iskazao odlazeći premijer i izabrani predsednik Srbije Aleksandar Vučić.