Ugašeni signali srpskih mobilnih operatera: Halo Kosovo

Danas je ugašen signal srpskih mobilnih telefonija Telenor i Vip mobajl, koje su uglavnom funkcionisale u srpskim sredinama na Kosovu. To je predviđeno briselskim Sporazumom o telekomunikacijama. Kosovo je ove kompanije do sada smatralo ilegalnim operaterima.

Naime, ove dve kompanije nemaju dozvolu da posluju na Kosovu, a njihovi korisnici će moći da ostvare saobraćaj pod nepromenjenim uslovima u dogovoru sa kompanijom MTS, koja jedina ima dozvolu za poslovanje, navedeno je iz ovih kompanija u zajedničkom saopštenju.

Međutim, korisnici koji su se zatekli van zemlje, i koji nisu bili u mogućnosti da predaju zahtev za prelazak u MTS, ostali su trajno bez svojih brojeva, jer je rok za prelazak bio tri dana.

Na osnovu Sporazuma o Telekomu, predviđena je privremena i ograničena dozvola za mobilnu telefoniju kompaniji mts.d.o.o, ćerki firmi „Telekoma Srbije“, koja treba da bude registrovana prema zakonima Kosova i na koju se prenosi sva imovina majke firme, odnosno, „Telekoma Srbija“.

Ranđel Nojkić, analitičar i dugogodišnji direktor Pošte Srbije na Kosovu, danas u penziji, kaže da ovo uopšte nije iznenađenje.

“Ja sam o tome govorio odmah nakon dogovora u Briselu kada je Marko Đurić objašnjavao da je sve u korist Srba, da tu nema nikakvih problema, da sve ostaje kao što je bilo. Ja sam govorio da će se promeniti dosta toga, i ovo je prvi problem koji se pojavio a to je da operateri Telenor i VIP više nemaju nikakvo pravo, jer nemaju licencu na prostoru Kosova i Metohije.

Što se tiče MTS-a odnosno Telekoma oni su se registrovali, dobili licencu i njima je legalizovan rad, ali ni to nije nikakva sigurnost, jer to je privremeno rešenje od dve godine, a nakon dve godine se raspisuje tender gde se pojavljulju svi operateri. Ovo je posledica tih dogovora", kaže Nojkić.

Inače, prethodno su iz AKERP-a, kosovskog Regulatornog autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije, izjavili da će ova firma raditi oko dve godine, kada se očekuje dolazak novog operatera na Kosovu.

Ovde vidimo da nije po starom i da će tek u narednom periodu doći do bitnih promena, i tokom funckionisanja MTS-a na Kosovu, tj. ćerke firme, gde su zaposleni zabrinuti za egzistenciju, smatra Ranđel Nojkić.

“Ćerka firma je u kosovskom sistemu, Telekom Srbije je otkazao mnoge usluge i servis koji je do sada pružao Telekomu na Kosovu, računi će biti u evrima, plate će se primati u evrima, a nabavka se vršiti po zakonima Kosova i na prostoru Kosova i dosta se toga menja. Što se tiče građana tu je problem sledeći, mi imamo uverenje da će u ovom periodu pozivni broj za ovaj deo MTS-a biti 381 (Srbija). Međutim u sporazumu iz Brisela vrlo jasno stoji da će svi operatori na Kosovu koristiti pozivni broj za Kosovo. U budućnosti će se dosta toga promeniti", smatra Nojkić. Podsetimo, na osnovu ovog sporazuma Kosovo je dobilo i svoj pozivni broj, 383.

Komentarišući prekid rada Telenora i Vip mobajl na Kosovu, Radomir Savić iz Severne Mitrovice kaže da to nije dobro: "Nije dobro, ko god je to uradio i ko radi protiv ovoga društva”.

Milovan Ostojić smatra da je to nepravilno: “Ko je to odobrio, pričaju da su ovi naši to potpisali u Briselu i oni izvršili, jedva čekaju. A njihovo što treba da urade, oni ne urade, nego teraju po starome. I ja imam taj broj 062 (Telenor) i sad nemam ništa, sad moram da menjam, novi telefon i broj. Postepeno će oni i ove druge brojeve da ukinu, sigurno."

"Kao i svi drugi sporazumi i taj je na našu štetu, svaki je na našu štetu. Šta smo mi dobili time, mi smo samo izgubili", smatra Jovan Petrović.

"Na ovom našem prostoru neke firme imaju apsolutni monopol, da se narodu ne pruža šansa da bira i dovodimo se pred svršen čin", smatra Živkica Savić.

Ivana Marković kaže da joj najpre nije bilo jasno šta sporazum znači, dok ne dođe do njegove primene. Smeta joj što je uslovljena korišćenjem jedne mreže, a sama ostala bez broja koji je koristila.

“Ako već ne možemo da koristimo Telenor i Vip, jedna od te dve bila je moja mreža, zašto baš moram MTS, možda se meni to ne dopada. Ta uslovljenost me najviše nervira u celoj priči. Još više me iritira što o sporazumima niko ne priča otvoreno, mi sve to saznajemo na najteži način, tek kad nas pogodi, pre svega po džepu, sve su to operateri za koje moramo da koristimo evro, a meni to uopšte ne odgovara”, smatra Marković.