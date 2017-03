Šta se krije iza najveće zaplijene švercovanih cigareta u Crnoj Gori?

Policija u Crnoj Gori nastavlja istragu nakon što je u blizini Podgorice pronašla cigarete za šverc, čija je vrijednost oko četiri miliona eura.

Godinama je nekadašnji Duvanski kombinat bio pod sjenkom sumnje u nelegalne poslove sa cigaretama, a najnovija akcija policije čini se da je potvrdila da su te sumnje bile osnovane, te da je šverc nastavljen i nakon što je osnovana nova firma „Novi duvanski kombinat“, čiji je vlasnik od prošle godine kompanija iz Ujedinjenih arapskih emirata.

Bivši radnici i akcionari nijesu iznenađeni i smatraju da iza svega stoji sukob klanova umiješanih u unosan posao šverca cigareta iz Crne Gore.



Crnogorsko tužilaštvo još se nije oglasilo sa svim detaljima policijske akcije od prošlog četvrtka, kada su specijalci u ilegalnom magacinu u Tuzima zaplijenili oko osam hiljada paketa cigareta, sa pedeset šteka u svakom paketu.

Cigarete su proizvedene u protekloj godini u Novom duvanskom kombinatu (NDK) u Podgorici, čiji je vlasnik kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Kako je navedeno u saopštenju Uprave policije, sumnjaju da su cigarete bile namijenjene prodaji na sivom tržištu na teritoriji Crne Gore i daljem krijumčarenju ka zemljama Zapadne Evrope.

Predsjednik borda direktora Novog duvanskog kombinata Isat Boljević nije bio dostupan medijima, a ni policiji koja ga još nije saslušala, jer je, kako saznajemo, van zemlje.

Istragu koja je trajala više od godinu vodio je Specijalni policijski tim, po nalogu specijalnog tužioca Saše Čađenovića.

Oni su više od godinu nadgledali i istraživali kako se proizvode, skladište i prodaju cigarete “Virginia” i “MAC”, koje su proizvodene u starim halama Duvanskog kombinata.

Inače, godinama je ta fabrika bila označena kao mjesto gdje se proizvode cigarete i tajnim kanalima izvoze u inostranstvo.

To u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže i bivši predsjednik sindikata u DKP Dejan Bojović, koji je na toj funkciji bio prije sedam godina.

Komentarišući moguću pozadinu višemilionske zaplijene cigareta na Karabuškom polju, Bojović kaže da pretpostavlja da je došlo do sukoba klanova uključenih u šverc:

„To je već počelo u naše vrijeme i mi smo to nagovještavali. Čim se otvorila fabrika u Mojkovcu mi smo govorili da je to postao legalni šverc i da služi samo kao pokriće za državu. Šta se tu u međuvremenu dešavalo i šta se sada događa, teško je zaključiti. Vjerovatno neki igrači ispadaju iz igre, ili malo previše uzmu od tog kolača pa to onda ne odgovara onoj drugoj strani i njihovoj međusobnoj podjeli.“



Mojkovačka fabrika „Tara“ je 2011. bila u fokusu javnosti zbog sumnji da se u njoj proizvode cigarete za šverc, kao i da su sa njom vlasnički povezani aktuelni premijer Duško Marković i njegov savjetnik Veselin Veljović, što su oni u više navrata demantovali.

Predstavnik manjinskih akcionara Duvanskog kombinata Žarko Knežević kaže za Radio Slobodna Evropa da je zanimljivo da policijska akcija od prošlog četvrtka stiže par dana uoči odluke Privrednog suda po tri tužbe koje su podnijeli u vezi sa poslovanjem i privatizacijom kompanije:

„Ima tu neke koincidencije, po mom skromnom mišljenju. Mi od 9. aprila očekujemo presudu u Privrednom sudu na tri navoda – za nezakonitu prodaju imovine DKP-a, za nezakonito osnivanje Novog duvanskog kombinata i da je ugovor koji je potpisan zelenaški. Mislim da smo mi snagom naše argumentacije neke stvari poljuljali i pogurali. Šta je i van tog našeg angažmana uticalo da se sada krene u priču o otkrivanju tog šverca je veoma složeno pitanje, ali vjerujem da i vi kao i ja naslućujete odakle je sve to.“

Novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović kaže za RSE da ga je prošlonedjeljna policijska akcija iznenadila, ali ne i činjenica da je u okolini Podgorice otkriveno ilegalno skladište sa višemilionskim kontigentom cigareta.



Da takva mjesta postoje zna gotovo svaki građanin u Crnoj Gori, kaže Radulović:

„Definitivno postoji neka pozadina ove priče zbog čega je nakon 25 godina neprestanog šverca došlo do najveće zaplijene u istoriji crnogorske borbe protiv duvana bez akcizne markice. Da li je to pod nečijim pritiskom iz inotranstva ili je to obračun domaćih švercera to ćemo tek saznati. U svakom slučaju ne vjerujem da je ta policijska akcija plod samostalne odluke da se uhvate u koštac sa ovim problemom, jer da su to htjeli da rade imali su kada i gdje.“