Crnogorski putevi šverca ukradenih automobila

Nakon što je Crnogorska policija razbila lanac krijumčarenja skupocjenih vozila i uhapsila nekoliko crnogorskih državljana umiješanih u taj kriminalni posao, postavlja se pitanje koliko je moćna auto-mafija u regionu, koji su najčešći putevi šverca automobila i koliko su te strukture međusobno umrežene, kao i da li su u sve uključeni i pojedini predstavnici organa gonjenja?

U samo jednoj akciji, posljednjoj u nizu, u kojoj su uhapšeni Podgoričani Željko Petranović, Ivan Đurović, Mijo Mijović, Dragoljub Stamatović iz Danilovgrada, Momo Leković iz Budve i Žabljačanin Vladan Kovačević, policija je pronašla i oduzela čak 62 otuđena automobila visoke klase koja su ta lica, kako se sumnja, krijumčarila.

Policija traga za još dvije osobe od kojih je jedna u bjekstvu, a druga van Crne Gore.

Svi oni su osumnjičeni da su falsifikovali isprave, prikrivali i krijumčarili skupocjene automobile koji su, kako se sumnja, trebalo da budu prokrijumčareni u Albaniju.

"Osnovano sumnjamo da su ova lica u dužem vremenskom periodu vršila navedena krivična djela koja im se stavljaju na teret na način što su u Crnu Goru ilegalnim putevima dovozili automobile visoke klase izbjegavajući prelazak preko zvaničnih graničnih prelaza ili su ih prelazili koristeći falsifikovanu dokumentaciju. Oni su nakon toga, kako se sumnja, na vozilima vršili prepravke brojeva šasije sa upodobljenom, falsifikovanom, inostranom dokumentacijom", kazala je na konferenciji za novinare predstavnica Uprave policije Tamara Popović.

Iz Uprave policije navode da su njihovi specijalni timovi u saradnji sa kolegama iz regiona na ovoj akciji radili gotovo godinu.



Višemilionski vrijedan posao šverca automobila nije novost za region Zapadnog Balkana, a vinovnici tog vida kriminala su dobro povezani i umreženi, ocjenjuje za RSE kriminolog iz Beograda Dobrivoje Radovanović.

To je, kako ističe Radovanović, najunosniji vid šverca, odmah nakon šverca droge, oružja i trgovine ljudima i zbog toga mafijaši raznih nacija veoma dobro sarađuju.

"Mafija ne poznaje granice, ne poznaje nacionalnost, ne poznaje ništa drugo osim svog posla i jako dobro sarađuju, uključujući tu mafije sa prostora cijele bivše Jugoslavije. No, tu su i mafije Bugarske, Albanije, Rumunije i Rusije", ukazuje Radovanović.

"Državni posao"

U krijumčarenje automobila uključeni su kako mafijaši tako i pojedinci iz državnih struktura, gotovo na svim novima, ističe kriminolog Radovanović.

"Na žalost, poznata je stvar da su neki činovnici policije na nivou načelnika pojedinih gradova bili uključeni u to, da su činovnici na nižem nivou takođe uključeni, kao recimo pojedini saobraćajci i drugi pozornici. Takođe, poznato je da su u tu priču uključeni vlasnici auto-otpada i prodavnica autodijelova", riječi su Dobrivoja Radovanovića.

Novinar dnevnika Blic Vuk Cvijić za RSE ukazuje da su metodi djelovanja auto-mafije dobro razrađeni, kao i da odavno postoje veze sa pojedincima iz državnih struktura.

"To je već razrađeni sistem da se automobil ukrade u jednoj državi, onda se prebaci u drugu radi pranja papira, pa se ili vraća u prvu državu, ili švercuje dalje u neku treću državu. To je veoma dobro razrađen posao i to traje jako dugo, još od devedesetih godina prošlog veka kada je to – moglo bi se reći – bio državni posao. Kiminalcima je dozvoljavano da to rade, a oni su zauzvrat morali za državu da obavljaju neke prljave poslove. Danas je to drugačije dijelom zbog procesa približavanja tih zemalja EU, ali su ostaci tih kontakata i dalje prisutni, kako u policiji, tako i u tajnim službama", navodi Cvijić.

Iz Uprave crnogorske policije su saopštili i da su raspisali nacionalnu potragu za još sedam luksuznih automobila za koja je provjerama utvrđeno da su registrovani u Crnoj Gori na osnovu falsifikovane dokumentacije.

Granična policija je, dok je trajala akcija na otkrivanju švercera skupocjenih automobila, u pojedinačnim slučajevima otkrila i oduzela još 19 vozila, za koja je utvrđeno da su takođe ukradena, ali da su počinioci druge osobe koje nemaju veze sa uhapšenima u akciji "Range Rover".