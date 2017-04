Medijski linč sudije u Pančevu

Viši sud u Pančevu obratio se Visokom savetu sudstva sa zahtevom da reaguje zbog medijskih napada na predsednicu tog suda, sudiju Stanku Simonović, koji ne prestaju od 11. aprila do danas. Naime, tog dana je sudija Simonović poništila presudu Osnovnog suda u Beloj Crkvi kojom se novinar Stefan Cvetković kažnjava ukupno na dve godine i tri meseca zatvora po krivičnim prijavama tri funkcionera Srpske napredne stranke. Iza toga je krenuo medijski linč.

RTV Pančevo je u proteklih nekoliko dana emitovala seriju tekstova i reportaža, ilustrovanih fotografijama sudije Simonović, pod nazivima: “Politička presuda Stanke Simonović”, “Da li je predsednica Višeg suda iskoristila položaj u privatne svrhe?”, “Veštine napredovanja predsednice Višeg Suda u Pančevu”.

Novosadski advokat Vladimir Beljanski kaže da je očekivao više reakcija strukovnih udruženja koje su izostale,kao i da su reakcije kojih je bilo (Društvo sudija Srbije, Ministarstvo pravde), prema njegovoj oceni - “mlake”.

U zaštitu sudije Simonović stala je Advokatska komora Pančeva, koja je ocenila da je reč o zastrašivanju, ne samo sudije Simonović već i ostalih sudija, ali se vrlo brzo od tog saopštenja ogradila Advokatska komora Vojvodine.

Nakon što su u zaštitu sudije istupili Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), i oni su dospeli pod reflektore RTV Pančevo u prilozima koji, kako kaže Nedim Sejdinović, predsednik NDNV-a, liče na tabloidni “video Informer”.



“Cilj je zastrašivanje, ne samo sudije koja je donela tu odluku, već i drugih koji bi se usudili da rade posao po pravilima profesije, a ne po nalogu ‘odozgo’.”

Ne ulazeći u to da li je novinar zaslužio kaznu za dela za koja je optužen ili ne, kaže dalje Sejdinović, treba istaći da nije uobičajeno da se novinari kažnjavaju zatvorom, što je u suprotnosti sa praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Predsednica Društva sudija Dragana Boljević, koja je rekla da je za slučaj saznala tek kad su joj se obratili novinari, smatra da je pritisak na sudije u ovom slučaju dvostruk. Ne samo medijski napad RTV Pančevo, već i komentarisanje nepravosnažne presude od strane novinarskih udruženja: ”Ja pri tome ne stavljam znak jednakosti između ponašanja novinarskih udruženja, sa jedne strane, i TV Pančevo, sa druge strane, samo kažem da ni jedno ni drugo nije prihvatljivo. Nije ni dozovljeno.”

Advokat Vladimir Beljanski međutim smatra da se ne može upoređivati komentarisanje odluke suda, sa napadima na ličnost sudije RTV Pančevo u seriji priloga.

“Mora se razlikovati da li mediji kritikuju određenu presudu u smislu toga da li je presuda doneta na osnovu fer i pravičnog suđenja, da li su ostvarena ljudska prava garantovana Ustavom, ili urade ono drugo što je urađeno u ovom slučaju, a to je napad na ličnost sudije, njeno proskribovanje, pokušaj da se izvrši strašan uticaj na sud. To je ono što je nedozvoljeno. To je ono što predstavlja urušavanje ugleda i autoriteta sudstva. Za zaštitu sudija su nadležni Visoki savet sudstva, Društvo sudija Srbije i svi ostali koji učestvuju u pravosudnom životu”, kaže Beljanski.



Krivične prijave protiv novinara Stefana Cvetkovića zbog, kako iznose mediji, uvrede i neovlašćenog objavljivanja i prikazivanja tuđeg spisa, portreta i snimka, podneli su koordinator Srpske napredne stranke (SNS) za južni Banat Branko Malović, predsednik opštine Alibunar Predrag Belić iz SNS-a, kao i funkcioner SNS-a Dejan Simeunović.

Mediji podsećaju na kriminogenu prošlost podnosioca krivičnih prijava: Dejan Simeunović osuđen je odlukom Apelacionog suda na godinu dana zatvora zbog ubistva 2008. godine; Predrag Belić je bio hapšen tokom akcije “Sablja” 2003. godine zbog dilovanja droge i iznude, a prema evidenciji suda u Pančevu bio je u zatvoru još dva puta zbog pretnji i ugrožavanja bezbednosti.

RTV Pančevo je, kažu u NDNV-u, posle privatizacije dospeo u ruke naprednjaka.

Sudija Stanka Simonović do daljeg, kako nam je sopšteno, neće davati izjave za javnost.