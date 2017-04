O nezaposlenima sve najbolje, ali u pozorištu

Mladi stend-ap komičari iz Srbije, ​Miloš Radojković, Raša Nestorović i Nenad Stefanovski, osmislila su tematsku predstavu "O nezaposlenima sve najbolje". Sam naslov govori o problemu koji pogađa najveći broj mladih ljudi u Srbiji – velika nezaposlenost.

U kojoj meri su ih njihova lična iskustva kao nezaposlenih osoba inspirisala da napišu predstavu, kako se sami dovijaju za egzistenciju i da li šou, osim što zasmejava publiku, može i da je natera da se zamisli nad aktuelnim društvenim trenutkom?

Ova predstava, koja se igra u čitavoj Srbiji, a nedavno je gostovala u Gornjem Milanovcu.

Nenad, Miloš i Raša kažu da mladi u Srbiji ili ne rade ili u većini slučajeva rade za apsurdno male plate za koje, kada ih primiš, ne znaš da li da se smeješ ili da plačeš. Njih trojica su izabrala smeh, pa su osmislili svoj stend-ap šou, kroz koji i sami pokušavaju nešto da zarade.

Miloš Radojković studirao je ekonomiju oko deceniju, ali je studije na kraju ipak uspešno okončao. Budući da kao diplomirani ekonomista nije mogao da se izbori sa brojnim ponudama za zaposlenje u Srbiji, morao je da prihvati sezonski posao na Aljasci.

Ne žali se, kaže, jer "najbolje ribe prolaze kroz njegove ruke". Delatnost fabrike u kojoj radi je, naime, obrada divljeg lososa. Kada dođe u Srbiju bavi se stend-ap komedijom, ali ipak živi od posla na Aljasci.

"Ja sam video tu priliku. Bilo mi je interesantno dok sam bilo mlađi, delovalo mi je i avanturistički. Zatim sam zavoleo tu prirodu tamo i nedostatak stresa u tom poslu. Zarada je pristojna, tako da spajam lepo i korisno i sada živim od toga", navodi Radojković.

Raša Nestorović je apsolvent već pet godina, pa u svom maniru kaže da će, ako dosadašnjim tempom nastavi da daje ispite, pre dobiti penzioni ček nego diplomu.

Bez obzira na veoma tešku situaciju u srpskom društvu, pogotovo za mlade ljude, Nestorović kaže da ne treba očajavati, već ventil treba tražiti u druženju i smehu.

"Ako budemo tužni nad tom činjenicom i svaki dan nam prođe u žaljenju nad svojom i sudbinom ljudi oko sebe, a to ne pretvorimo u humor, onda nema rešenja", ocenjuje Nestorović.

(Video: Jutjub)



Nenad Stefanovski je rođen u Skoplju, ali je odrastao pored Trijumfalne kapije – one u Skoplju. Ima potrebu da svima sve kaže i zato su javni nastupi nešto što ga najviše ispunjava.

Nada se da će jednog dana nastupati u Berlinu isključivo zbog mogućnosti da dobije nemački pasoš. Kako kaže, projektom "O nezaposlenima sve najbolje" on i njegove kolege komičari želeli su da tužnu priču o mladima u Srbiji pretvore u zabavnu predstavu.

"Namerno smo krenuli u ovaj projekat, da pričamo o glavnom problemu svih mladih, a to je nezaposlenost. Umesto da neki profesori i akademici drže dosadne tribune na temu nezaposlenosti i o statistici kako to može da se poboljša, 'ajde da mi makar tu tužbu priču pretvorimo u nešto zanimljivo – da malo razvedrimo duh i da ukažemo na to da smo, jednostavno, nedovoljno dobri radnici, da svako iz svog ugla da neki savet i mišljenje šta to u našoj zemlji ne valja. To je naša podrška svim mladima, pa i starijima koji nemaju posao", kaže Stefanovski.

(Video: Jutjub)



Prenoseći lična iskusta o nezaposlenosti i rada za bedno male plate Radojković, Nestorović i Stefanovski uspeli su da publiku dovedu do suza, ali od smeha, a ne od tragikomične realnosti, koju su uzeli za temu svog stend-apa.

Predstava "O nezaposlenima sve najbolje", koja se igra u čitavoj Srbiji, nastala je uz podršku "Trag fondacije" i Nacionalne koalicije za decentralizaciju.