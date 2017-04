Srpska lista ponovo u raskolu?

Među srpskim predstavnicima na Kosovu još jedan raskol, nakon što je Aleksandar Jablanović iz Leposavića preko Centralne izborne komisije Kosova ponovo sebe proglasio predsednikom Srpske liste.

Tome se protive aktuelni predsednik poslaničkog kluba i dosadašnji predsednik Slavko Simić, zamenik premijera Branimir Stojanović kao i ostali članovi kluba. Jablanovića, međutim, podržava Slobodan Petrović, član poslaničkog kluba Srpske liste i predsednik Samostalne liberalne stranke koja je na političkoj sceni Kosova od 2007. godine.

Iz Centralne izborne komisije kažu da je za njih sasvim nebitno ko je na čelu te građanske inicijative.

Vlada Kosova razrešila je Jablanovića 2015. godine nakon njegove izjave u kojoj je učesnike napada na autobus sa Srbima koji su išli na groblje u Đakovicu nazvao "divljacima".



Nakon toga, Jablanović postaje državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, a mesto predsednika Srpske liste ustupa Slavku Simiću. Jablanović je podneo krajem januara ostavku na funkciju državnog sekretara zbog toga što je u službenom vozilu Vlade Srbije uhapšen njegov brat Marko Jablanović. Ove nedelje, on je preko Centralne izborne komisije zatražio da se vrati na svoje prvobitno mesto predsednika Srpske liste.

To je uznemirilo ostale članove ove liste koji su za četvrtak zakazali hitan sastanak poslaničkog kluba u Skupštini Kosova, na koji međutim nije bio pozvan Slobodan Petrović.

Zamenik premijera Kosova, Branimir Stojanović, zatražio je od Petrovića ili da sedne, ili da napusti sastanak, te dodao da zajedno sa Jablanovićem „pravi cirkus“. Slobodan Petrović je potom napustio salu, a sastanak je zatvoren za medije.

Petrović je novinarima rekao da je sastanak neligitiman jer su pozvani samo određeni ljudi Srpske liste. Optužio je Slavka Simića da menja ljude u Vladi Kosova po svojoj volji.

„Šest meseci smo bili van institucija i prvi radni dan kada smo došli saznali smo od medija da se menjaju naši zamenici, da se menjaju naši članovi. Slavko Simić je u režiji svemogućeg, to je sam uradio“, kazao je Petrović.

„Najveće poniženje za srpski narod na Kosovu jeste da Slavko Simić bude predstavnik. A posle toga, svi mi zajedno koji smo ovde tri godine predstavnici Srba ništa živo nismo uradili, osim toga što smo se borili ko će koju fotelju da uzme i ko će koje mesto da uzme“, dodao je Petrović.

On je dodao da je sada Jablanović predsednik Sprske liste s obzirom da je on bio i osnivač te liste.

Nakon sastanka preostalog dela srpskih predstavnika rečeno je da će se oni obratiti Centralnoj izbornoj komisiji.



Zamenik premijera, Branimir Stojanović, kazao je da nema govora da je došlo do raskola unutar liste, već da pojedinci daju sebi za pravo da budu važniji od interesa srpskih naroda.

„Oni koji se ne ponašaju u skladu sa politikom Srpske liste biće sankcionisani kao što su bili do sada“, poručio je on.

„Do juče je Slavko Simić bio jedini ovlašćen u CIK-u i niko nije mogao da ga smeni, ali je neko preko noći očigledno zbog neke političke volje ili ideje, neko je taj prostor stvorio“, kazao je Stojanović, i dodao je da će se formalno pravno CIK obavestiti o tome da apsolutno Slavko Simić ima pravo da govori u ime Srpske liste.

Simić je s druge strane rekao da je ova lista htela da pokrene inicijativu o imenovanju novog ministra za lokalnu samoupravu i da se otpočne proces formiranja Zajednice srpskih opština. To se, kako je rekao, ne sviđa Petroviću i Jablanoviću.

„Uveren sam da ovakva situacija najviše odgovara onima koji su ovde u Prištini i koji stalno žele da nametnu neke prepreke i izazove kako bi se prolongirao proces formiranja Zajednice“, kazao je Simić, i dodao da je Jablanović imao nečiju podršku za ono što je uradio pri CIK-u.



Predsednica Centralne izborne komisije, Valjdete Daka, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da ova institucija nema nikakve kompetencije za građanske inicijative i da ne rešava unutrašnje sporove koje imaju između sebe.

„Što se tiče građanskih inicijativa kao što je lista Srpska, mi nemamo nikakve ingerencije, jer se oni ne registruju, oni overavaju učešće za izbore, da bi mogli da budu politički subjekt u izborima.“

Ona dodaje da je Aleksandar Jablanović samo obavestio izjavom CIK da je on predsednik, a da CIK to niti prihvata, niti odbija, te da predsednik uopšte nije u obavezi da ih obavesti.

„Niti mi kažemo da on jeste ni da nije, jer to za nas je irelevantno“.

Sve sporove mogu da reše pri sudu, ukoliko ih ima kaže predsednica CIK-a.



Analitičar Ranđel Nojkić smatra da nije u pitanju novi raskol unutar Srpske liste, već stari koji traje duže vreme, a da se u međuvremenu radilo o veštačkom jedinstvu kada je Aleksandar Vučić, premijer Srbije ili neko iz vrha njegove partije pritiskao Srpsku da zamrzne određene sukobe.

“S druge strane, veliki je ulog i zbog toga postoji sukob u Srpskoj listi. Ogroman novac se sliva na Kosovo, vrlo često se ne zna gde ide. Nekad se i zna. Setimo se samo situacije kada je u severnoj Kosovskoj Mitrovici utrošeno milion evra navodno za video nadzor. Nema video nadzora, nema ničega, a kada je pokrenuto to pitanje na Vladi Srbije rečeno je da je to državna tajna. Problem je vrlo evidentan i neće se smiriti sve dok se na Kosovu ne sprovedu regularni izbori, što do sada nismo imali. Evidentna je krađa glasova iz centralnog dela Srbije, bile su velike manipulacije. Omraženi poslanici iz prethodnog perioda koji na sever nisu smeli da dođu, na poslednjim izborima su dobili najveći broj glasova i to vrlo jasno govori o čemu se radi”, kaže Nojkić.

Građanska inicijativa Srpska lista je formirana za parlamentarne izbore 2014., uz podršku Beograda. Ova lista je okupila i ranije predstavnike Srba u kosovskim institucijama koje nije nužno podržavao Beograd, kao i nove članove.