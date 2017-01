Proslava Božića uz skromniji budžet

Pravoslavni vernici obeležavaju Badnji dan i Badnje veče, uoči najradostnijeg hrišćanskog praznika Božića. Ove godine se, zbog ekonomske krize i niskih plata i penzija, božićni praznici obeležavaju nešto skromnije nego ranijih godina.

Proslava Badnjeg dana i Božića u Srbiji, pored duhovne dimenzije, ima i svojevrsnu gastronomsku ponudu, koja podrazumeva obilje posnih i mrsnih slanih jela, poslastica i pića što simbolizuje želju za bogatstvom tokom cele godine.

Milorad Vuković kaže da se Badnji dan i Božić, i sa skromniji budžetom, mogu proslaviti u sreći i radosti porodice, onako kako vera i tradicija nalažu.

"Badnji dan je dan kojim se završava božićni post i za to veče u kuću se unosi badnjak i slama, a spremaju se posna jela - riba, sarma, pasulj prebranac, posni kolači, smokve orasi, jabuke i drugo voće. Za sam dan Božića sprema se pečenica, a u našem narodu je to pečeno prase. Sprema se i česnica u koju se stavljaju zrna kukuruza, pšenice, pasulja i obavezno dinar, koji i pored toga što je izgubio vrednost, predstavlja simbol bogatstava za onoga ko ga pronađe", ističe Vuković.

Ipak, sudeći po prodaji na kragujevačkoj stočnoj pijaci uoči božićnih praznika, izgleda da će ove godine sa mnogih prazničnih sofri izostati tradicionalno pečeno prase, za koje je trebalo izdvojiti od osam do deset hiljada dinara.

"Ponude ima, ali je potražnja manja nego ranije", navodi prodavac Milan Nikolić.

"Ja sam čovek u godinama i sećam se kada je potražnja bila i prodaja bila duplo veća nego danas", dodaje Dragmir Jovanović.

Za razliku od pijace, na ulicama oko crkava i na skoro svim gradskim trgovima cvetala je prodaja badnjaka, a među prodavcima bilo je i dosta penzionera, koji su se na taj korak odlučili upravo zbog osiromašenog kućnog budžeta. Jedan od njih je i Milivoje Pantelić.

"Neko prodaje badnjake zbog toga što nema od čega da živi. Snalazi se. Penzije su male. Došlo je vreme da čovek mora da se snalazi na sve načine da preživi. Svake godine dolazim ovde bez obzira na sneg i hladnoću da prodajom badnjaka zaradim neki dinar", kaže Pantelić.

Prema navodima našeg sagovornika sa početka ove priče zbog nedostatka novca, uglavnom će izostati kupovina skupih poklona deci.

"Uglavnom se sada kupuju bombonice, slatkiši, sitne igračke kojima će Božić Bata obradovati mališane za Božić poput Deda Mraza za Novu godinu", kaže on.

Kragujevčanke sa kojima smo razgovarali kažu da Božić proslavljaju trudeći se da ga prilagode trenutnoj situaciji i istanjenim kućnim budžetima.

"Podrazumeva sve one običaje kao i ranije za Badnji dan i Božić. Sve zavisi od mogućnosti pojedinca. Ko ima para – on će da proslavi gala, a ko nema – on će skromnije", kaže Ljubinka Panić.

Milanka Ilić slavi u krugu porodice.

"Ne znam ni sama kako. Namučimo se, ali Božić proslavimo", navodi Ilić.

"Ja svake godine proslavljam Božić sa svojom decom i unučićima kako znam i umem", priča Darinka Spasojević.

Novac, dodaje ona, "nekako namaknu".