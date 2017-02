Obrenovac: RSE sa izbeglicama nakon ograničenja kretanja

Pojačane mere bezbednosti primetne su u Obrenovcu, nakon što je objavljena vest da je grupa izbeglica napala ženu iz ovog grada. Dok policija istražuje slučaj, u obrenovačkom prihvatnom centru, koji se nalazi u krugu nekadašnje vojne kasarne, vlasti su počele izdavanje legitimacija izbeglicama, kojima je kretanje ograničeno novim merama uvedenim nakon prijavljenog incidenta.

"Ne znam šta se desilo, jer sam spavao u to vreme. Dobro je da se znaju neka pravila u kampu, a i sada možemo da izađemo kada god želimo. Ovde nam je dobro, imamo hranu i toplu vodu, a preko dana možemo da odemo i do Beograda. Zbog događanja sličnih pomenutom incidentu smo i došli u Evropu. Da nije bilo problema i napada u Avganistanu mi ne bismo ni pobegli ovamo", priča nam Rašad Sadat (13), iz Avganistana, dok čeka u redu na fotografisanje za identifikacioni dokument.

Neke od izbeglica sa kojima smo razgovarali rekle su nam da su pomalo uplašene nakon vesti o napadu, ali da nemaju ništa protiv zabrane napuštanja kampa posle 22 sata.

U dva paviljona ovog centra trenutno boravi 589 izbeglica, 276 su maloletna lica, a mahom su iz Avganistana. Došli su iz parkova u Beogradu, gde su boravili pod otvorenim nebom.

Nova procedura podrazumeva da iz kampa do Obrenovca tokom dana u grad mogu u pratnji policije, u grupama do dvadeset ljudi. U centar grada odlaze u prodavnice da kupe potrepštine, ili na telefon i internet. Svakog jutra mogu do Beograda autobusom koji ih ispred kapije centra čeka u 10 sati.

Hajat Eli (34) iz Pakistana osam dana je u Obrenovcu i kaže da mu nije bilo svejedno kada je čuo da su neke izbeglice dospele ne loš glas.

"Takve stvari mogu samo da nam pogoršaju situaciju. Moramo da budemo pažljivi, da vodimo računa kako se ponašamo, jer mi smo izbeglice. Ljudi u Srbiji su dobri prema nama i naravno da bi trebalo da poštujemo zakone ove zemlje. Vidim da u gradu, a i ovde u kampu, sada ima više policije. Ljudi rade svoj posao i nemam problem sa tim. Normalno je da svi živimo u miru", kaže.

Policija svuda

Na legitimacijama koje im se od srede izdaju u obrenovačkom prihvatnom centru, osim fotografije, su njihovo ime, datum rođenja i zemlja porekla.

Sava Rakić, koordinator Prihvatnog centra u Obrenovcu, kaže za RSE da ova identifikacija izbeglica nije povezana sa informacijama o incidentu i da se odavno sprovodi u drugim prihvatnim centrima.

"Ne. Tako se poklopilo, ali smo to već imali u planu. Ne možemo sve da stignemo odjednom. Posle 22 sata svi moraju da budu unutra. Gase se svetla i vrši se prebrojavanje. Da bismo znali koliko ljudi je na spavanju, i to je to", pojašnjava Rakić.

Centar Obrenovca, kao i krug izbegličkog kampa na obodu grada, sada je pun uniformisanih policajaca i policijskih vozila.

"Ja u to baš i ne verujem. Što baš u Obrenovcu taj incident da se desi, kako to da se nije dogodio na drugom mestu? Oni već par godina prolaze kroz našu zemlju. Ja sam čuo da su njih napadali po Beogradu, tako se pričalo. To su ljudi kao i mi, šta drugo da kažem", komentariše stanovnik Obrenovca Radiša Urošević (49).

Obrenovčanka Slavica Čolaković (63) kaže nam da nije previše zabrinuta, iako je čula loše vesti o izbeglicama.

"Stvarno ne znam... Moguće je, a i nije, otkud znam. Normalno je da tom narodu treba pomoći. Ali tu može nešto i da se potkrade. Ima svega tu. Pa onda ne zna čovek šta da misli, zaista", navodi.

Prihvatni centar u Obrenovcu u funkciji je od 16. januara. Radovi na uređenju bivše kasarne u kojoj sada borave izbeglice uveliko traju. Čisti se krug, dovode se u red oronule zgrade i obnavlja infrastuktura.

Na ovim poslovima pomaže i dvadesetak osuđenika iz Padinske Skele koji se pre povečerja svakodnevno vraćaju u zatvor, da bi se sutradan vratili na posao.