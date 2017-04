Pakovićev Don Kihot nepodoban zbog fantomki?

Režiser, pozorišni kritičar i pisac Zlatko Paković sumnja da je pravi razlog otkazivanja premijere njegove predstave Don Kihot nedostatak finansijskih sredstava, kako je obrazložio novopostavljeni vršilac dužnosti (vd) direktora Studentskog kulturnog centra u Novom Sadu (SKC) Obrad Škrbić. Paković je 3. aprila, kako on naglašava - dan posle predsedničkih izbora, dobio mejl poruku od Škrbića da se premijera njegove predstave Don Kihot, dogovorena za 11. april u Fabrici (prostoru koji mladi nekoliko godina koriste za koncerte, predstave, izložbe..) otkazuje zbog nedostatka finansijskih sredstava. Paković navodi da nakon dolaska novog direktora ništa nije ukazivalo da će se to desiti.

Vršilac dužnosti direktora Obrad Škrbić je pre desetak dana, zajedno sa starim direktorom došao u Beograd, gde ekipa radi na predstavi Don Kihot već godinu dana (sa ekipom Nikola Đuričko, Boris Milivojević, Katarina Jovanović, Igor Filipović, kompozitor Miloš Nikolić...) objašnjava Paković, i ništa nije izgledalo da će biti sporno.

"Rekao je: ja prihvatam sve obaveze koje su potpisane, sve što je dogovoreno. Da bih ja, dan posle izbora, dobio od njega mejl u kome se kaže da zbog finansijskih razloga on ne može da podrži predstavu u ovom periodu, da čekamo neke konkurse da se završe...itd", navodi Paković.

Paković kaže da je predstava gotovo završena i da će biti svakako izvedena. Samo je pitanje gde i kad, poručuje Zlatko Paković koji još uvek očekuje mogući dogovor kako bi se u Fabrici izvela predstava.

Bivši direktor Studentskog kulturnog centra Zdravko Vulin za Radio Slobodna Evropa kaže da će razgovarati sa novim rukovodstvom o otkazivanju predstave, te da mu nije jasno zašto je odluka doneta na ovakav način.​

"Ja sam siguran da predstava apsolutno može da se realizuje u dogovorenim okvirima između SKC i autorske ekipe", kaže Vulin.

Vršilac dužnosti direktora novosadskog Studentskog centra Obrad Škrbić uverava da je razlog isključivo finansijske prirode:​

"Gospođo, predstava nije otkazana, odložena je. Ja sam i u dopisu obrazložio g. Pakoviću da sa žaljenjem mogu da konstatujem da je uvidom u finansijsku situaciju u kojoj se ustanova SKC nalazi, a još uvek nismo dobili ni rezultate konkursa na koje smo aplicirali baš za tu predstavu, bez tih sredstava mi ne možemo da se uspustimo u finansiranje jedne ovako finansijski zahtevne predstave", kaže Škrbić.

Srpske vetrenjače

Finansijske obaveze SKC su minimalne, tvrdi, međutim, Paković: "Obaveze su da opreme predstavu i da plate autorske honorare. Mi smo predstavu završili bez dinara."

Ekipa je spremna da održi premijeru uz minimalne troškove za rekvizite, kostime, a da se naknadno plate obaveze. Međutim, objašnjava Paković, on nije imao priliku da tako nešto predloži vd direktoru, jer nije bilo razgovora, samo ultimativna poruka da je sve odloženo za neki drugi put, da treba prekinuti sve radove.

Obrad Škrbić, međutim, tvrdi da je reč o višemilionskim ulaganjima.

"Gotovo mogu garantovati da su finansije samo izgovor", kategoričan je Paković.

"Dan posle izbora, javlja vam se čovek pre podne jednim pismom, bez poziva za razgovor, već sa ultimativnom porukom da prekinemo, navodi Paković.

Paković kaže da će se predstava svakako igrati i to ovog meseca, da je pitanje samo gde, a da je ekipa puna entuzijazma, što ga čini posebno zadovoljnim.

"U jednom vrlo ružnom vremenu postoji jedno lepo naličje - ljudi se okupljaju oko jedne ideje i vere da rade nešto novo i važno i za njihove karijere i za njihove sudbine", kaže Zlatko Paković koji veruje da ključ odluke o otkazivanju premijere leži u samoj predstavi pod naslovom Don Kihot, ili šta su danas vetrenjače i odakle vetar duva.​

"To je naravno, rađeno prema romanu Don Kihot, ali to su srpske vetrenjače, to su srpske fantomke....Don Kihot peva sprsku junačku poeziju. Predstava govori o donkihotovskoj borbi OVDE i SADA protiv konkretnih vetrenjača. A još Hajne je rekao 1884. godine, dakle pre dve stotina godina, da su vetrenjače postale banke. Pitanje je šta su one danas, ovde i sada", objašnjava Zlatko Paković.

Podsetimo ko su akteri ove priče.

Obrad Boba Škrbić je svima poznat po rok emisijama, kao i po kultnom novosadskom Koncertu godine. Više od 27 godina je novinar i organizator rokenrol manifestacija. Javno je pohvalio sadašnjeg naprednjačkog gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića ("Smatram njega za najbolju osobu za mesto čelnog čoveka grada"), a svoje kolege iz Radio televizije Vojvodine (RTV) koji su ustali protiv naprednjačke čistke u toj kući, javno kritikovao ("Oni koji su poslednjih pet godina doveli našu kuću do ivice materijalnog i programskog ponora sad najlicemernije moguće zamenjuju teze i pokreću nekakvu akciju 'Podrži RTV'. To je trebalo da uradite 2011, sad ste zakasnili".)

Današnju Fabriku, magacin koji su mladi dobili na korišćenje 2010. godine u vreme direktorovanja Zdravka Vulina, bivše rukovodstvo je pretvorilo u kultni prostor, u kome su organizovana najraznovrsnija studentska i druga kulturna događanja sa ukusom subverzije. Poznati su festivali Ritam Evrope, Strip festival i To be punk.Taj prostor je otvaran za one koji su sve manje poželjni na kontorlisanoj javnoj sceni - kao što je predstava Dogvil ili Koštana Kokana Mladenovića ili nagrada Dobar primer Novog optimizm,a koji je u decembru prošle godine baš u Fabrici uručen tadašnjem ombudmsanu Saši Jankoviću i povereniku Rodoljubu Šabiću. To je sve potpisivao bivši direktor Zdravko Vulin iz vremena kada je, zahvaljujući i tim projektima, Novi Sad izabran za evropsku prestonicu kulture 2021. godine.

Zlatko Paković je autor predstava, pored pomenute Ubiti Zorana Đinđića, i Ibzenov Neprijatelj naroda kao Brehtov poučni komad, Enciklopedija živih, Filosofija palanke...

Objavio je romane: Soba za jedan krevet, Zajednički pepeo, knjige eseja: Anatomija nacionalističkog morala, O autoritarnoj savesti.

Dobitnik je mnogih nagrada. Kolumnista je lista Danas, smatra se najoštrijim pozorišnim kritičarem koji se zbog toga mnogima zamerio, zbog čega ne haje.