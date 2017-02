Vučić u Sarajevo preko Goražda, a Dodik bi samo do Pala

Kuda će ići brza cesta koja bi spojila Sarajevo sa autoputem Beograd - Užice i dalje je nejasno. Na stolu su dvije rute, ali i više različitih mišljenja. Dok resorni ministri sa entitetskog i državnog nivoa smatraju da ruta mora biti što kraća, ima i mišljenja, poput onog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, da u interesu ovog entiteta nije spajanje Sarajeva sa Beogradom. Ako pitate načelnike opština kroz koje bi potencijalno prolazila ruta, za njih je to slamka spasa, s obzirom na izrazitu nerazvijenost ovog dijela BiH.

Kada su ministrica saobraćaja Srbije Zorana Mihajlović i ministar komunikacija i saobraćaja BiH Ismir Jusko, najavili izgradnju autoputa Beograd - Sarajevo, tada je nastao i problem kojom rutom će brza cesta od Sarajeva do Višegrada biti priključena na ovaj autoput.

Nakon mnogo licitacija i prijedloga iskristalisale su se dvije rute, barem za sada. Tako su u opciji relacije preko Pala, Sokoca i Rogatice, što je teritorija Republike Srpske, a opcija je i da ide preko teritorije Federacije BiH, odnosno preko Mesića i Goražda.

Prema mišlljenju ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Neđe Trninića, obe rute su u opticaju.

"Obje varijante su na stolu ravnopravno i kad dođe momenat i kad se steknu uslovi da razgovaramo o konkretnim stvarima, mi ćemo svakako razgovarati o tome", rekao je Trninić.

Ministar komunikacija i saobraćaja BiH Ismir Jusko kaže da će se više znati kada za stolom budu predstavnici Srbije i turskih investitora, koji su zainteresovani za finansiranje rute kroz BiH.

"Naš sistem donošenja odluka će biti puno efektivniji i efikasniji kada budemo imali za stolom i predstavnike Republike Srbije i znaćemo sa jedne strane koliko su finansijski spremni da ulože turski investitori. Vjerujem da ćemo već u naredna dva sastanka moći imati neku okvirnu odluku, koji je to naš pravac za koji ćemo se odrediti", kaže ministar Jusko.

"Mirovni projekat"

Ranije je premijer Srbije Aleksandar Vučić ovaj projekat nazvao putem mira, koji je od vitalnog značaja za obe zemlje.

"Mislim da je najbolje i za Bošnjake i za Srbe autoput koji bismo mi od Požege produžili preko Užica do Kotromana, to je 60 kilometara, za nas vrlo skupo, ali mi bismo našli te pare, 830 miliona evra, a odatle da ide preko Višegrada, mora da ide na Goražde. Da li će oni da izaberu dalje Rogaticu ili Sokolac na Sarajevo, ili neku dugu rutu, to je na njima. Suština je da bi to povezalo i muslimane iz Raške oblasti odnosno Sandžaka i Sarajeva, ali bi to povezalo i srpsku Hercegovinu sa centralnom Srbijom i povezalo bi celu istočnu Bosnu sa centralnom Srbijom. To bi bilo nešto što smatram jednim mirovnim projektom koji je mnogo više od autoputa i povezivanja ljudi", kazao je Vučić.

Na tom tragu, pak, nije predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, za kojeg izgradnja autoputa Beograd - Sarajevo nije prioritet.

"Nama je prioritet izgradnja autoputa koji bi nesumnjivo pokrio teritoriju Republike Srpske. Te aktivnosti treba shvatiti u smislu razgovora koja bi trasa bila najpovoljnija i najbolja. Ja mislim da je najbolja ona koja bi pokrivala prostor Republike Srpske koji ide od Zvornika preko Milića, Vlasenice, Han Pijeska te Sokoca, Pala i dalje povezuje prema Rogatici i Višegradu i da to treba posmatrati jedinstvenim putnim pravcem i taj put ne može da bude završen negdje dole navodno u Sarajevu, nego mora da pokrije ovaj prostor", smatra Dodik.

I u javnom mnenju se različito gleda na ovaj projekt, pa tako u koloni sa Dodikom ili šireći njegovo viđenje problema je i javni servis Republike Srpske, na kojem se autoput Beograd - Sarajevo naziva "Vučićeva zelena transverzala".

Lokalni zvaničnici smatraju kako bi ovaj autoput mogao mnogo toga da obezbjedi za ovaj izrazito nerazvijeni dio BiH, istočnu Hercegovinu, što pojašnjava načelnik Opštine Vlasenica Miroslav Kraljević.

"Taj projekat je život, bukvalno život svih ovih lokalnih zajednica na istoku. Bez tog puta mi smo mrtvi, znači bez tog autoputa ovaj prostor će biti mrtav, a nadam se da nikom u interesu nije da se to desi", jasan je Kraljević.

Za sada se procjenjuje da će izgradnja trase kuda god ona išla koštati oko 800 miliona evra, plus 30 miliona evra za izradu projekta. Kuda, kada, kako i koliko, biće poznato nakon trilateralnog sastanka sa predstavnicima Turske i Srbije.