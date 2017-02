Hoće li smjene u crnogorskom zdravstvu popraviti njegov katastrofalni rejting?

Nakon burne sjednice Skupštine ljekarske komore Crne Gore, na kojoj je poslije 20 godina smijenjen njen predsjednik Đoko Jočić a na njegovo mjesto postavljen kardiohirurg Kliničkog centra Aleksandar Mugoša, došlo je do zaoštravanja odnosa među ljekarima u toj organizaciji.

Doktor Jočić održao je konferenciju za novinare sa koje je upozorio da je njegova smjena nelegalna i nelegitimna, dok iz novog rukovodstva Komore poručuju kako će vratiti njen ugled, na dobrobit i ljekara i pacijenata u Crnoj Gori.

Doktor Đoko Jočić, koji je na čelu ljekarske komore Crne Gore proveo čak četiri mandata po pet godina, smatra kako njegova smjena sa čelne pozicije u Komori nije bila legitimna, pošto sjednica Skupštine Komore nije sazvana po proceduri, kakvu nalažu zakon i statut. Takođe, ocjenjuje da je sve dio scenarija i ličnog obračuna sa njim.

"To je bila neuobičajena skupština, i po svojem toku. To je više ličilo na neki miting, koji je urađen po scenariju delegata skupštine, posebno iz Kliničkog centra, a po scenariju Sindikata doktora medicine“, kaže Jočić.

Predsjednica sindikata doktore medicine Milena Popović Samardžić, pak, odbacila je Jočićevu tvrdnju kako je nelegalno smijenjen i naglašava da upravo ljekarska komora u posljednje dvije godine radi van mandata.

"Iz ljekarske komore dobili smo apsurdno objašnjenje, da kao što mogu da skrate taj mandat, mogu po istom osnovu da ga produže“, navodi Popović Samardžić.

Ni u novom rukovodstvu ljekarske komore ne nalaze ništa zavjereničko u smjeni njenog dvodecenijskog predsjednika, već konstatuju kako je riječ o nužnim promjenama da bi se sistem crnogorskog zdravstva oporavio.

Novoizabrani predsjednik Komore Aleksandar Mugoša, nakon jučerašnje sjednice, izjavio je da je stanje u crnogorskom zdravstvu dotaklo dno, dok je njegov izabrani zamjenik Jovan Ivović, objašnjavajući za TV Vijesti šta se zapravo juče na Skupštini Ljekarske komore događalo, poslao optimističnu poruku da će novi vjetrovi u Komori donijeti boljitak i za ljekare i za pacijente.

"Desio se jedan mali galimatijas, jedna mala revolucija. Sve promjene su bolne, jer se ljudi teško odriču nečega na čemu su bili jako dugi niz godina", rekao je Ivović.

A da je crnogorsko zdravstvo na aparatima i da mu je potrebna hitna reanimacija, pokazalo je to što se Crna Gore prošle godine našla na posljednjem mjestu na listi 35 evropskih zdravstvenih sistema u izvještaju Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa.

U njemu je konstatovano kako bi u zemlji koja ima samo 650 hiljada stanovnika reforme mogle da se veoma brzo sprovedu.

Na kompromitujuće podatke o crnogorskom zdravstvu u Ministarstvu zdravlja se do sada nijesu oglašavali. Predstavnik vladajuće Demokratske partije socijalista u skupštinskom odboru za zdravstvo, ljekar Halil Duković, međutim, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da, kako je rekao, ne postoji zdravstveni sistem u koji se manje ulaže, a da pruža tako kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.

"Svi hoće evropsku, savremenu medicinu, ali kad se tiče finansiranja zdravstvenog sistema onda je tu već drugačije. Svako mora da se uklopi u ono što ima. Ja mislim da se puno uradilo. Povećane su plate, novim budžetom su predviđena znatna ulaganja u zdravstveni sistem i vjerujem i uvjeren sam da će kada su budu radila naredna istraživanja, Crna Gora biti na mnogo boljoj poziciji“, kaže Duković.

O tome koliko je crnogorsko zadravstvo efikasno, odnosno koliko pacijenti imaju adekvatan tretman u 21. vijeku, za novoizabranog predsjednika Ljekarske komore, kardiohirurga Aleksandra Mugošu, dovoljno je ilustrativan sljedeći podatak:

"Ono što je dramatično, jeste da je prosječan život ljudi u Crnoj Gori 72 godine. A samo 250 kilometara dalje, preko Jadranskog mora, u Italiji, prosječan život žene je oko 84 godine a muškarca 83. Dakle, svi mi gubimo 12 godina života. I to je ono što treba sve da zabrine.“

Dvodecencijski predsjednik, sada već bivši prvi čovjek crnogorske ljekarske komore Đoko Jočić, kada se okrene iza sebe ne vidi ništa sporno i smatra da je komora obavljala svoju osnovnu misiju u izdavanju ljekarskih licenci, u zaštiti medicinskog kadra ali i da je radila u interesu pacijenata.

Odbacuje kritike da je Komora radila netransparanetno, da je bila neselektivna u izdavanju licenci za rad, kao i da je stala u zaštitu ljekara koji su pravili greške, umjesto da im izrekne sankcije. Na naše pitanje zašto tako brzo, kao što je to učinio poslije jučerašnje smjene, nije reagovao nakon afere u bolnici u Bijelom Polju, gdje su četiri ljekara optužena da je zbog njihovog nemara došlo do infekcije pet beba na neonatologiji tamošnje bolnice, od kojih je jedna umrla, doktor Jočić je odgovorio:

"O tom pitanju Komora je apsloutno zauzela stav. Reagovala je i nikada nije rekla da doktori nijesu krivi. Potpuno dajemo podršku istražnim pravosudnim organima da dođu do materijalne istine. Njihove su mogućnosti daleko veće od naših, zato to prepuštamo njima, a to je sudska praksa opšte poznata.“

Podsjetimo, iz Instituta za vladavinu prava pozdravili su postavljenje Aleksandra Mugoše na čelnu poziciju u Ljekarskoj komori, na koju je izabran glasovima tijesne većine 25 od 49 delegata, od kojih su neki napustili burnu sjednicu Skupštine komore prije njenog završetka. Iz Instituta za vladavinu prava pozvali su Mugošu da radi na poboljšanju statusa ljekara.