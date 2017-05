Američki dužnosnici: Rusko hakiranje za izbore bilo 'vrlo uspješno'

Priredila Mirjana Rakela

Rusija je uspjela unijeti politički razdor u Sjedinjenim Državama miješanjem u predsjedničke izbore 2016. godine, što će vjerojatno potaknuti Moskvu da ponovno isproba sličnu metodu na predstojećim izborima u Francuskoj i najesen u Njemačkoj, smatraju dvojica bivših američkih obavještajnih dužnosnika.

Bivši direktor američke Nacionalne obavještajne službe James Clapper i bivši predsjednik Odbora za obavještajnu službu Mike Rogers istaknuli su tokom rasprave na Sveučilištu Harvard da je Rusija vjerojatno zaključila da je postigla svoje ciljeve miješanjem u američke izbore i da će to pokušati ponoviti na izborima u Francuskoj i Njemačkoj ove godine.

"Njihova je svrha bila stvoriti nezadovoljstvo i nepovjerenje u naše izbore. Željeli su da se međusobno posvađamo kada završe ti izbori", rekao je Rogers u raspravi. "Rekao bih da je to bio utjecaj na zakodonavni proces i to uspješan", dodao je.

Nekoliko američkih kongresnih odbora istražuje miješanje Rusije u izborni proces, budući da su američke obavještajne agencije u januaru zaključile da je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio hakiranje mailova Demokratske stranke kako bi se išlo na ruku tadašnjem republikanskom kandidatu Donaldu Trumpu.

Moskva je odbila tvrdnje o bilo kakvom miješanju u izborni proces u Sjedinjenim Državama, a Trump je odbacio izvještaje obavještajnih agencija koji su ukazivali na ruski utjecaj.

Clapper je rekao da je Rusija dugo tražila način kako bi mogla utjecati na američkog birača i otkrila je da bi mogla biti daleko djelotvornija koristeći društvene medije, kao što je Facebook, za širenje lažnih informacija.

"Ovo je najuvjerljiviji, najagresivniji i najizravniji od svih angažmana koji su imali na našim izborima", rekao je Clapper, koji je bio čelni obavještajni dužnosnik u Obaminoj administraciji.

"Po mom mišljenju, dokazi za to su bili jasni i nepobitni", rekao je, dodajući, da "to sada rade u Francuskoj i učiniće to u Njemačkoj."

Kremlj je također odbacio mogućnost da pokušava utjecati na predsjedničke izbore u Francuskoj, gdje se krug izbora održava u nedjelju 7. maja.

Rogers je izjavio kako ne vjeruje da je Rusija posebno pokušala potaknuti Trumpove izglede za pobjedu, dok je bivša demokratska kandidatkinja Hillary Clinton, 2. maja izjavila da je objavljivanje mailova Demokratske stranke pomoglo Trumpu u posljednjih 10 dana kampanje.

Rogers je istaknuo da su ispitivanja javnog mnijenja pred izbore stalno ukazivala na prednost Hillary Clinton i njenu pobjedu.

"Vidjeli smo ankete", rekao je Rogers. "Neki smatraju da su Rusi znali da Trump ima priliku osvojiti izbore i to bolje od istraživača javnog mnijenja. Ja to smatram smiješnim", prokomentarisao je.

Clapper će o ovome svjedočiti na Odboru za pravosuđe u Senatu idući tjedan, zajedno s bivšom vd ministricom pravosuđa Sally Yates, koju je Trump otpustio već u prvim danima svoga predsjednikovanja, jer je odbila staviti na snagu njegovu uredbu o ograničavnju ulaska migranata u SAD.

Associated Press jučer je izvjestio da će Yates reći pred Kongresom da je alarmirala Bijelu kuću da o susretima tadašnjeg savjetnika za nacionalnu sigurnost s ruskim ambasadorom u Sjedinjenim Državama.

U razgovoru o Michaelu Flynnu još 26.januara Yates je rekla kako je vidjela razlike između javnih izjava Bijele kuće o Flynnovim kontaktima s ruskim ambasadorom Sergejom Kisljakom i onoga što se zapravo dogodilo, izvijestio je AP, navodeći izvore bliske Yatesovoj.

Očekuje se kako će Yates posvjedočiti da je savjetniku u Bijeloj kući Donu McGahnu izrazila zabrinutost da b kontakti Flynna sa Kisljakom mogli kompromitirati položaj savjetnika za nacionalnu sigurnost.

Prema medijskim izvještajima, Flynn je bio u čestom kontaktu s Kisljakom na dan kada je Obamina administracija proširila sankcije Rusiji zbog hakiranja mailova Demokratske stranke. Bijela kuća, međutim, proturječila je tim izvještajima, tvrdeći da Flynn s Kisljakom nije raspravljao o sankcijama.