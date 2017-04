Sizifov posao Nebojše Popova

U trenutku dok se u Srbiji događaju protesti protiv vlasti, koji po mnogo čemu podsećaju na demonstracije iz vremena vlasti Slobodana Miloševića, pojedini intelektualci i aktivisti ocenjuju da su ovi protesti nastavak ideja "Republike" koje je Nebojša Popov godinama promovisao. Ovaj sociolog, antiratni aktivista i poznati borac za ljudska prava preminuo je pre godinu dana, a iza sebe je ostavio delo "Kako smo dospeli dovde" o čemu je snimljen i dokumentarni film. Kao što je bio i Popov, i oni koji su govorili na predstavljanju ovog filma, zamišljeni su nad razlozima zbog kojih se srpsko društvo suočava sa hroničnim manjkom sloboda, te dominacijom zebnji i strahova.

„Neizbežno je da će onaj ko čita postavljati i pitanje o sebi samom – jesam li i ja među ovima koji su dospeli dovde i zašto, na koji način“, reči su Nebojše Popova sa jedne od promocija knjige "Kako smo dospeli dovde" a koje su se našle i u istoimenom filmu u kojem je iskorišćen materijal sakupljen sa promocija knjige.

U istom filmu Popov konstatuje da će mnogi koji ga znaju reći da se on „kao pijan plota drži 1968. godine“, inače godine velikih demonstracija u većem delu sveta protiv nejednakosti, nepravde i imeprijalizma, pa kaže da to nije tačno jer sebe ne smatra pripadnikom te generacije.

„Generacije koja je 1968. učinila planetarnim događajem, neponovljivim, značajnim. I ja verujem da će se uskoro, ako uopšte ima kraja ovom užasu u kome živimo, povratiti interesovanje za taj polet mlade generacije čitave planete koja je tražila izlaz iz vrzinog kola nasilja i to kako u ratovima tako i unutar nacionalnih poredaka“, govorio je Popov u martu prošle godine.

Godinu dana kasnije studenti i mladi u Beogradu i drugim gradovima Srbije započeli su demonstracije nakon predsedničkih izbora koje su nazvali „Protesti protiv diktature“.

Današnji protesti koji odbijaju da njihova Republika postane monarhija na neki način su nastavak onoga što je Nebojša Popov kroz Republiku godinama promovisao podsticanjem da jednomišljeništvo ne sme da bude preovlađujući društveni kocept, ocenio je istoričar umetnosti Nebojša Milenković.

„Danas kada kažete Republika prvo pomislite na Nebojšu Popova, kada kažete Republika Srbija prvo pomislite, makar ja, na ove građane koji na ulicama naših gradova zapravo pronose tu ideju Republike. Republika jeste ono društveno uređenje koje traži participaciju slobodnih, nezavisnih građana. Građana koji su zainteresovani za svoj život, za život svoga društva, za život svoje mikrozajednice, pa sve do toga ko im je premijer“, rekao je Milenković.

Nebojša Popov je bio dugogodišnji urednik lista „Republika“, glasila građanskog samooslobađanja u čijem zaglavlju je pisalo „protiv stihije straha, mržnje i nasilja". Podsećajući na to Milenković kaže da je Popov bio jedan od najvećih protivnika jednoumlja.

„Danas u Srbiji ako govorite ono što mislite, ako radite tako, većina ljudi vas pita kako se ti ne plašiš i to vas pitaju šapatom. I onda kažete, čekajte čega da se plašim. Mi smo slobodni građani u slobodnoj zemlji, ovo je naša zemlja, ovo je naša Republika. Ukoliko se budemo plašili neće biti ni građana, neće biti ni nas, neće biti ni Republike“, rekao je Milenković.

On je konstatovao da je odlazak ljudi poput Popova, advokata Srđe Popovića i režisera Lazara Stojanovića, omaž jednom vremenu u kojem je bilo ljudi sa idejama i idealima.

Tako pisac Predrag Čudić konsatuje da se Nebojša Popov bavio Sizifovim poslom pokušavajući da opasulji ljude i bukvalno i metaforički.

„Ovo bukvalno je dosta dobro prolazilo i svi su znali za to a metaforički vrlo, vrlo, vrlo teško i slabo. Nažalost to opasuljivanje je isto tako ostalo u okviru malog broja ljudi u ovoj dosta velikoj, ali potpuno rasturenoj i besklasnoj zemlji“, naveo je Čudić.



Dokumenta Nebojše Popova, "Republiku" i njegovu participaciju u intelektualnom i javnom životu istoričarka Branka Prpa smestila je u Istorijski arhiv Beograda u Legat Nebojše Popova.

„Koliko god nije hteo u istoriju, u istoriju je ušao, a ja sam još malo pripomogla da uđe u istoriju zauvek. Arhivske ustanove nisu mesto odakle može neko da vas izbaci“, poručila je Prpa.

To "dovde" je zagonetka. Šta je dovde i ko je to "dospeo"? Svi mi, i ja sa vama. Ova knjiga je pokušaj da nađem koordinate u realnosti koja je neuhvatljiva. Od kad ja pamtim, najneuhvatljivija. A zašto? U krizi sve velike ideologije, čak ni same ideje nemaju nikakvu ozbiljnost. Sve je zezanje, šegačenje, švotanje (banatski izraz za šegačenje), govorio je Nebojša Popov.