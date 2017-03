Sinđelić krivicu za puč prebacuje na Ruse

Zaštićeni svjedok saradnik u tužilačkoj istrazi o pokušaju državnog udara u Crnoj Gori Aleksandar Sinđelić govorio je pred Specijalnim tužiocem o svojim ruskim vezama koje su mu omogućile da organizuje i finansira grupe koje je trebalo da učestvuju u oružanom puču u Crnoj Gori.

Tek treba da se otkrije da li je Sinđelićev iskaz dovoljan da se potkrijepi dio tvrdnji tužilaštva o uključenosti ruskih krugova u pokušaj izazivanja nasilja u Crnoj Gori.

Ključna tvrdnja zaštićenog svjedoka saradnika u slučaju „državni udar“ Aleksandra Sinđelića je da ga je angažovao ruski državljanin Eduard Šišmakov, kako bi organizovao grupu od 500 ljudi koji bi u izbornom danu 16. oktobra prošle godine započeli nasilje u Crnoj Gori sa ciljem svrgavanja vlasti.

Po onome što su novinarima prenijeli advokati odbrane koji su bili prisutni saslušanju Sinđelića u Specijalnom tužilaštvu, zaštićeni svjedok se sa Šišmakovim srijetao u Moskvi, gdje je vođen tajnim kanalima na aerodrom Šeremetjevo (Sheremetyevo), navodno bez izlaznih i ulaznih pečata u pasošu, a gdje su mu davali upute kako da organizuje grupu ali i nabavi oružje i opremu.

Jedan od branilaca okrivljenih advokat Branko Anđelić koji je prisustvovao maratonskom saslušanju je ocjenio za Radio Slobodna Evropa, da postoji mnogo nepoznatih u iskazu Sinđelića i mnogo misterija posebno kada je riječ o aspektu povezivanja sa ruskim državljanima.

"Vezano za sam kontakt Sinđelića sa ruskim državljanima i način na koji je stupio u kontakt sa njima, bio je dosta tajnovit u smislu da se ne sjeća baš ko su ta lica koja su ga upoznala sa Šišmakovim. Rekao je da je to bilo preko, mogu reći, manje-više nacionalističke linije da su se kao Kozaci upoznali".

"Ali način kako je Sinđelić došao u kontakt sa Šišmakovim, da se uključe u ovako veliku akciju, način izgradnje povjerenja, održavanje sastanaka, gdje su se nalazili, kako su započeli razgovor o ovoj akciji... sve je to i dalje misterija. Sve je to po riječima Sinđelića bilo u prošlosti, sve je to bilo preko nekih ljudi kojih sad više nema ili ih se ne sjeća, ili ih je slučajno upoznao. U tom dijelu smo ostali uskraćeni kako je i na koji način Sinđelić došao u kontakt sa ruskim državljanima“, kaže advokat Anđelić.

Advokat Anđelić potvrđuje da je Sinđelić najveću ulogu u čitavom slučaju dao Eduardu Šišmakovu, ali smatra da je to učinio ciljano:

"Vrlo mudro i vrlo svjesno cijele situacije i svih dokaza, svjedok saradnik Sinđelić kao glavne krivce cijelog događaja i cijele akcije, a kasnije i cijele propasti akcije, identifikuje ruske državljane. Posebno je naveo Eduarda Šišmakova nalazeći u tome način da opravda svoju ulogu svjedoka saradnika. Po stavu cjelokupne odbrane ti ljudi (Rusi) se nikada neće pojaviti pred crnogorskim pravosuđem. Zato je bilo najlakše njih okriviti i dati im najveću ulogu u organizaciji kompletne akcije i sve prebaciti na njih“.

Ime Euduarda Šišmakova se pominje od samog početka istrage o „državnom udaru“ u Crnoj Gori kao ključnom organizatoru i finansijeru nasilnih akcija. Zahvaljujući vjerovatno britanskim institucijama, objavljeno je da je Šišmakov bio vojni ataše u Poljskoj odakle je protjeran zbog nelegalnih špijunskih aktivnosti.

Radi se o visokom vojnom oficiru, za kojim su crnogorsko Specijalno tužilaštvo i Ministarstvo pravde raspisali potjernicu preko Interpola. Kako iz Moskve nije stigao nikakav odgovor o saradnji u istrazi, Specijalni tužilac je izrazio zainteresovanost da pođe u Moskvu i tamo sasluša Šišmakova, jer Crna Gora i Rusija nemaju ugovor o izručenju sopstvenih državljana.

Zvanični stav Kremlja je da nemaju ništa sa bilo kakvim pokušajem političkog prevrata u Crnoj Gori, a uz to Rusija negira i da je bilo pokušaja destabilizacije Crne Gore. Slično je nedavno saopštio i ambasador Rusije pri Evropskoj uniji Vladimir Čizov rekavši da optužbe o pokušaju državnog udara u Crnoj Gori nikada nisu potkrijepljene, kao ni navodi o ruskoj umiješanosti.

“Nažalost, u Crnoj Gori vlada antiruska histerija, koju podržavaju SAD i pojedine zemlje članice EU”, kazao je Čizov u razgovoru za Euraktiv. Upitan za dvojicu ruskih državljana Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova koji su obuhvaćeni istragom o državnom udaru koju vodi specijalni tužilac, Čizov je uzvratio pitanjima “ko su oni” i “da li ih je iko vidio”, nazivajući te tvrdnje neozbiljnim.