Slučaj Sinđelić: Specijalni svjedok u Crnoj Gori, ubica u Hrvatskoj

Nakon potvrde Ministarstva pravosuđa Hrvatske da je protiv Aleksandra Saše Sinđelića, ključnog svjedoka Specijalnog tužioca u slučaju navodnog državnog udara, ta država 2012. godine raspisala međunarodnu potjernicu, otvara se pitanje da li će Hrvatska i zvanično uputiti Crnoj Gori zahtjev za njegovo izručenje.

Ministarstvo pravosuđa Hrvatske potvrdilo je da je u maju 2012. godine protiv Saše Sinđelića raspisana Interpolova crvena potjernica za izvršenje 21 godišnje kazne zatvora zbog krivičnog djela teškog ubistva i teške krađe, na koju je osuđen presudom Županijskog suda u Vukovaru od 28. aprila 2011. godine koja je potvrđena presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 21. decembra 2011. godine".

Iz Ministarstva pravosuđa Hrvatske saopštili su da su zainteresovani za izručenje Sinđelića napominjući da su u postupak izručenja, osim Ministarstva pravosuđa, uključena i druga nadležna tijela Hrvatske i Crne Gore te da molbu za izručenje mogu podnijeti tek po pribavljanju svih potrebnih službenih dokumenata.



Oglasio se i ministar pravde Crne Gore Zoran Pažin saopštenjem da od kolega iz Hrvatske još nije stigao zahtjev za izručenje Saše Sinđelića. Ministar je u saopštenju odbacio tvrdnje lidera opozicionog Demokratskog fronta Andrije Mandića da je „sakrio crvenu međunarodnu potjernicu Interpola protiv Saše Sinđelića“.

Iz podgoričkog Višeg suda saopštili su da nijesu znali da je za Sinđelićem raspisana međunarodna potjernica.

„Viši sud u Podgorici prilikom odlučivanja o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva za određivanje statusa svjedoka saradnika licu A.S nije raspolagalo informacijom da se to lice nalazi na Interpolovoj potjernici“, kaže portparolka tog suda Aida Muzurović.

Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić rekao je da je prošlo 48 sati od kada su obavijestili javnost o tome da je Saša Sinđelić osuđen na 21 godinu u Hrvatskoj, a da nije uhapšen.

Mandić takođe navodi da DF ima dokument o tome da je Županijski sud u Vukovaru spreman da krene u preuzimanje Saše Sinđelića kada Crna Gora uradi svoj posao, odnosno prestane da ga, kako je rekao, skriva:

„Da ga oni skrivaju mi nemamo nikakve dileme. Mi imamo određene informacije gdje se ta osoba nalazi. Očekujemo da će Milivoje Katnić i njegova ekipa sada tvrditi da ta osoba nije ovdje.“

U međuvremenu, iz Županijskog suda u Vukovaru su saopštili Televiziji Crne Gore da nijesu službeno obaviješteni da se osuđeni Sinđelić nalazi u pritvoru u Crnoj Gori.

Da je u slučaju eventualne procedure za izručenje Saše Sinđelića sada na potezu Hrvatska, saglasan je i predsjednik Advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović:



„Ukoliko hrvatsko ministarstvo zaista ima želju i potrebu, a ja mislim da je presuda od 21 godine obavezujuća, ono treba da uruči odgovarajuću dokumentaciju crnogorskom Ministarstvu pravde kako bi se to lice, ako je na teritoriji Crne Gore izručilo Republici Hrvatskoj. Ja ne znam da li se to lice koje ima status svjedoka saradnika nalazi u Crnoj Gori. Ako se ono nalazi ovdje onda bi Crna Gora bila u obavezi da to lice izruči Republici Hrvatskoj, naravno uz prethodno ispunjenje svih proceduralnih pretpostavki.“

Begović kaže da bez obzira na to da li će i kada Hrvatska zatražiti izručenje Sinđelića po međunarodnoj potjernici, to ne može da utiče na njegov status svjedoka saradnika u proces koji se vodi u Crnoj Gori zbog pokušaja puča, u oktobru prošle godine:

„Ljudi iz crnogorskog tužilaštva su saopštili da je taj svjedok u vrlo tijesnoj vezi sa ljudima koji se doživljavaju kao organizatori i da on ima ta određena saznanja. Da li u nekom političkom ili faktičkom smislu njegove karakteristike mogu da umanje značaj iskaza, ja to ne mogu komentarisati. No, u formalno pravnom smislu to apsolutno nema nikakvu smetnju za njegov status svjedoka saradnika u tom postupku koji je danas aktuelan pred Specijalnim tužilaštvom Crne Gore.“

Budući da je crvena potjernica za Sašom Sinđelićem raspisana još 2012. godine pitanje je zašto ga policija Crne Gore ili bilo koje druge države na čijoj teritoriji boravi ili je boravio nije uhapsila?



To pitanje uputili smo Upravi policije Crne Gore i do početka ove emisije nijesmo dobili odgovor.

„Ja ne znam da li je potjernica zaista bila raspisana , kada je raspisana i da li su države u kojima je potjernica objavljena imale saznanja da se to lice nalazi na njihovoj teritoriji ali u svakom slučaju one su obavezane da postupe po toj potjernici. Dužne su da to lice liše slobode, da ga dovedu kod sudije za istragu koji će odlučiti o njegovom daljem statusu, odnosno da li će odrediti dalji pritvor ili ne“, kaže predsjednik Advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović.

Podsjetimo da su mediji objavili informaciju koju do danas niko od zvaničnika tužilaštva ili policije nije demantovao, da svjedoka saradnika u predmetu pokušaja terorizma Aleksandra Sinđelića, tužilastvo uz pomoć drugih organa bezbjednosti navodno čuva na tajnoj lokaciji u Crnoj Gori.