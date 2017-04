Policijski sindikat: Namerna policijska opstrukcija oko Savamale

Sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije istraživao je navode Zaštitnika građana, koji je konstatovao da je u noći nelegalnog rušenja u beogradskom naselju Savamala policijskim službenicima "iz vrha" naređeno da ne reaguju, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Policijskom sindikatu Srbije.

RSE je od zvaničnika MUP-a Srbije zatražio potvrdu i komentar ove informacije, ali do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Istovremeno, jednogodišnji pravni vakuum koji prati ovaj slučaj stručnjaci vide kao primer policijske opstrukcije tužilaštva.

"Prema saznanjima Policijskog sindikata Srbije, Sektor unutrašnje kontrole jeste postupao. Zaključci nam nisu poznati u smislu utvrđivanja personalne odgovornosti i pronalaženja individualnog odgovornog policijskog službenika koji je sprečio izlazak policajaca na lice mesta, kao i onoga ko je to naredio – bez obzira na to radi li se o ministru, državnom sekretaru, načelniku, državnom sekrataru ili generalu. Ono do čega moja saznanja sežu, kao predstavnika sindikata, da je taj predmet čak i iz Sektora unutrašnje kontrole prebacivan na niže hijearhijske organizacione jedinice u Policijskoj upravi za Grad Beograd kako bi se to, nažalost banalizovalo", kaže za RSE potpredsednik Policijskog sindikata Srbije Vladimir Pavićević.

Pavićević je naglasio da je, imajući u vidu mnoge propuste koje je utvrdio Zaštitnik građana, težinu krivičnog dela za koje se sumnja da je počinjeno, uznemirenost koju su građani ispoljili te noći, ali i činjenicu da je de fakto suspendovana država – Sektor unutrašnje kontrole imao i zakonsku i moralnu obavezu da nešto preduzme.

Iz MUP-a Srbije do zaključenja teksta nismo dobili potvrdu o internoj istrazi u policiji, niti informacije o njenim eventualnim zaključcima.

Punih godinu dana javnost Srbije iščekuje kažnjavanje naredbodavaca noćnog rušenja u beogradskoj četvrti Savamala i razotkrivanje maskiranih rušilaca u slučaju koji se čitav taj period nalazi u predistražnoj fazi u nadležnom tužilaštvu.

(Video - Emisija o rušenju u Savamali iz serijala Insajder i RSE)

Odgovora nadležnih nije bilo ni nakon što je izabrani predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tada mandatar za sastav Vlade, juna prošle godine kao odgovorne za incident, čije je rasvetljavanje u svom izveštaju tražila i Evropska komisija, označio čelnike beogradske vlasti.

Radovan Lazić, predsednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije i član Državnog veća tužilaca, kaže da isti ljudi koji su sprečili policiju da izađe na mesto događaja prošlog aprila trenutno opstruiraju postupak pred Višim tužilaštvom.

"Ovde imate očiglednu situaciju da policija uopšte ne postupa po zahtevima tužilaštva. Policija zahteve tužilaštva ignoriše – to je ono što znamo. Ne znamo imena lica, ni koja su rušila – niti ko je u policiji opstruirao postupak. A policija neće u tome da sarađuje sa tužilaštvom. Ono nema drugih efikasnijih načina da pribavi dokaze i da dođe do imena odgovornih lica bez policije. Kod nas, u Srbiji, je to nemoguće", konstatuje Lazić.

U takvoj situaciji, objašnjava Lazić, tužilaštvo pred sobom ima mogućnost da zahteva pokretanje disciplinskog postupka – što bi, kako procenjuje, u ovom trenutku doprinelo pronalaženju žrtvenog jarca, ali ne i utvrđivanju istine.

"To ne znači da će postupak biti pokrenut jer o tome tužilaštvo ne odlučuje. Odlučuje disciplinski tužilac u okviru policije. I kada to učinim meni će policijski starešina dati ime nekog operativca sa najniže tačke.... A on ne postupa jer mu je tako naređeno. To bi bilo tek izigravanje pravde. Traženje nekog žrtvenog jarca", kaže Radovan Lazić.

Faktička pravna blokada koja prati slučaj rušenja u Savamali stvara i izvesnu dozu rezignacije kod policijskih službenika od kojih velika većina, kaže njihov sindikalni predstavnik Vladimir Pavićević, želi pošteno i odgovorno da obavlja svoj posao.

Međutim, umesto toga, među njima trenutno preovlađuje osećanje stida.

"Kao profesionalni policajac osećam se poraženo. Nemoćno i beznadežno. Da sav moj posao koji radim, sve ono što ulažem, da u jednom trenutku..... Ili da mi neko naredi ili da neko spreči da otkrijem radnju koja je zakonom zabranjena. Osećam se neupotrebljivo. Jer više nisam ni policajac, ni insprektor. Ja sam marioneta koja služi za potkusurivanje nekoh političkih struktura u ovoj državi", zaključuje Pavićević.

Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd, koja je sinoć povodom godišnjice rušenja u beogradskoj Savamali organizovala još jedan u nizu protesta, u više navrata je do sada zahtevala smene gradonačelnika Beograda Siniše Malog, predsednika Skupštine Grada Nikole Nikodijevića, ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, direktora policije Vladimira Rebića i političku i krivičnu odgovornost svih osoba umešanih u slučaj.