Reuters: Ruski think-tank izradio plan za dovođenje Trumpa na vlast

Tekst: Ned Parker, Jonathan Landay i John Walcott [Reuters]

Priredila: Mirjana Rakela

Ruski vladin think-tank kojeg kontrolira Vladimir Putin izradio je plan o tome kako ishod predsjedničkih izbora okrenuti u korist Donalda Trumpa i umanjiti vjeru birača u američki izborni sustav, izjavili su Reutersu tri sadašnja i četiri bivša američka dužnosnika.

Oni su opisali dva povjerljiva dokumenta iz think-tanka na osnovu kojih su američke obavještajne agencije zaključile da je Rusija intenzivno nastojala ometati predsjedničke izbore 8. novembra. Američki obavještajni dužnosnici dobili su dokumente koje je nakon izbora pripremio ruski Institut za strateške studije u Moskvi.

Institut su vodili umirovljeni visoki ruski obavještajni dužnosnici koje je imenovao Putinov ured.

Prvi dokument je bio strateškog karaktera i napisan je prošlog juna. Kružio je najvišim razinama ruske vlasti, ali nije bio naslovljen ni na kojeg određenog pojedinca.

Preporučivao je Kremlju pokretanje propagandne kampanje na društvenim mrežama i ruskim državnim medijima koja bi poticala američke birače da biraju predsjednika koji će voditi “mekšu” politiku prema Rusiji od one koju je prema Moskvi vodila administracije tadašnjeg predsjednika Baracka Obame, reklo je svih sedam dužnosnika.

Drugi dokument toga instituta sastavljen je u oktobru i raspodijeljen na isti način, a upozoravao je da će demokratska kandidatkinja za predsjednika Hillary Clinton vjerojatno pobijediti na izborima. Zbog toga, stoji u dokumentu, za Rusiju bi bilo bolje da prekine propagandu u korist Trumpa, te da se umjesto toga intenziviraju poruke o prevarama glasača kako bi se potkopao legitimitet američkog izbornog sustava i naštetilo ugledu Hillary Clinton, stav je svih sedam dužnosnika s kojima su razgovarali novinari Reutersa.

Sadašnji i bivši američki dužnosnici govorili su tražeći da im se ne otkrije identitet zbog toga što su ruski dokumenti klasificirani kao povjerljivi, a odbili su razgovarati o tome kako su Sjedinjene Države došle do tih dokumenata. I američke obavještajne agencije također nisu bile spremne dati bilo kakav komentar.

Putin je negirao bilo kakvo miješanje u američke izbore. Njegov glasnogovornik, kao i ruski institut, nisu odgovorili na upite da komentiraju dokumente.

Ti dokumenti bili su ključni da Obamina administracija zaključi kako je Rusija pokrenula kampanju "lažnih vijesti", kao i cyber napade na Demokratsku stranku i kampanju Hillary Clinton, kažu američki dužnosnici.

"Putin je cijelo vrijeme imao na umu jasan cilj, te je zatražio od instituta da izradi 'mapu puta'", kazao je jedan od izvora, bivši visoki dužnosnik američke obavještajne službe.

Trump je rekao da aktivnosti Rusije nisu imale utjecaja na ishod predsjedničke utrke. Aktualna Kongresna i FBI istraga o ruskim uplitanjima do sada nisu rezultirale javnim dokazima da su se Trumpovi suradnici suprotstavljali ruskom nastojanju da promijeni ishod izbora.

Četvorica dužnosnika izjavili su kako se dokument iz juna naslanjao na planove koje je Putinova administracija pokrenula u martu 2016. Tog mjeseca Kremlj je dao instrukcije medijskim kućama s državnim potporama, uključujući međunarodne platforme Russia Today i Sputnik, da pozitivno izvještavaju o Trumpovoj predsjedničkoj kampanji, tvrde ovi dužnosnici.

Russia Today nije odgovorila na zahtjev za komentar. Glasnogovornik Sputnika odbacio je tvrdnje američkih dužnosnika da je sudjelovao u kampanji Kremlja kao "apsolutni paket laži".

"I usput, to nije prvi paket laži koje slušamo iz 'službenih američkih krugova'", rekao je glasnogovornik u elektronskoj poruci.

Prokremlinski blogeri

Russia Today i Sputnik objavili su priče protiv Clinton, dok su prokremlinski blogeri pripremili Twitter kampanju koja dovodi u pitanje pravednost očekivane pobjede Clinton, navodi se u izvještaju američkih obavještajnih agencija o ruskom uplitanju u izbore koji je objavljen u januaru ove godine.

Najpopularniji video tv kuće Russia Today - "Kako je 100 posto sredstava humanitarne organizacije Clinton za 2015. otišlo upravo njima samima" prikupio je 9 milijuna pregleda na društvenim mrežama, prema izvještaju iz januara.

U izvještajima Russia Today i Sputnika se stalno ističe "da glavne medijske kuće nepošteno tretiraju predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa".

U izvještaju američkih agencija se navodi kako one nisu procijenile da li je napor Moskve utjecao na ishod predsjedničke utrke u Trumpovu korist, jer američke obavještajne agencije "ne analiziraju američke političke procese ili američko javno mišljenje".

Cyber napadi

Nijedan od dokumenata ruskih instituta nije spomenuo hakiranje elektronske pošte Demokratske stranke, kažu četvorica dužnosnika. Oni tvrde da je hakiranje bila tajna obavještajna operacija izvan Kremlja.

Otvorena propaganda i pokušaji hakiranja išli su "ruku pod ruku". Russia Today i Sputnik snažno su promicali objavljivanje hakiranih e-mailova Demokratske stranke, koji su često sadržavali neugodne detalje.

Pet američkih dužnosnika opisalo je institut kao kućni think-tank Kremlja za vanjsku politiku.

Direktor Instituta u vrijeme kada su pisani dokumenti Leonid Rešetnikov tokom tridesettrogodišnje karijere u ruskoj obavještajnoj službi stigao je do ranga generala pukovnika, navodi se na web stranici instituta.

Nakon što je Rešetnikov otišao u mirovinu u januaru ove godine, Putin je na to mjesto postavio Mihaila Fradkova. Institut kaže da je on radio kao direktor ruske inozemne obavještajne službe od 2007. do 2016. godine.

Reuters nije mogao utvrditi da li je ijedan od njih bio izravno uključen u izradu dokumenata. Naime, Rešetnikov ured proslijedio je pitanja ruskom institutu.

Ruski institut na svojoj web stranici opisuje svoju djelatnost kao pružanje "stručnih procjena", "preporuka" i "analitičkih materijala" ruskom predsjedničkom uredu, kabinetu, Vijeću nacionalne sigurnosti, ministarstvima i parlamentu.

Web stranice Putinovog ureda i instituta objavile su 31. januara fotografiju i transkript susreta Rešetnikova i njegovog nasljednika Fradkova sa Putinom u Kremlju.

Putin je zahvalio Rešetnikovu na službi i rekao Fradkovu kako želi da institut nastavlja pružati objektivne informacije i analize.

"Učinili smo najbolje što smo mogli tokom skoro osam godina kako bi provodili vaš koncept vanjske politike", rekao je Rešetnikov Putinu i dodao:

"Politika Rusije i politike predsjednika Rusije bili su kamen temeljac našeg djelovanja."