Rusija optužila pobunjenike za hemijski napad u Siriji, oni negiraju

Dan nakon hemijskog napada na pobunjenike u provinciji Idlib u Siriji, Rusija, koja je u utorak prvo negirala da su njeni avioni izvodili vazdušne napade u oblasti Kan Šeikun, ustvrdila je da su pobunjenici sami sebe ugušili otrovnim plinom.

U jednom od najmasovnijih zločina u šestogodišnjem ratu u Siriji, broj žrtava hemijskog napada dosegao je 72, uključujući i 20 djece. Svi osim Rusije za napad optužuju snage Bašara al-Asada.

UN su već u utorak otvorile istragu, a za 5. april je zakazana posebna sjednica Savjeta bezbjednosti UN.

Turski ministar zdravlja Recep Akdag potvrdio je ono što su od od utorka ujutro svi pretpostavili, da svi nalazi do sada ukazuju da je u sjeverozapadnoj provinciji Idlib u jednom od pobunjeničkih uporišta, Kan Šeikunu, izveden hemijski napad. Turski ministar je to rekao nakon što je posjetio oko 30 ljudi koji su prebačeni preko granice na liječenje od posljedica gušenja i opekotina u provincij Erzurum.



SAD, Britanija i Francuska 4. aprila su predložile da Savjet bezbjednosti koji će danas (5. april) zasijedati o ovom, kako je rekao francuski predsjednik, Francoise Hollande, „jezivom masakru“, osudi napad za koji optužuju snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada.

Sirijska je vojska odbacila odgovornost uz obrazloženje da avioni sa kojima su oni izveli napade, a riječ je o ruskim Suhojima Su-22, ne mogu da nose hemijsko oružje.

Rusija je par sati nakon napada saopštila da oni u toj oblasti nijesu izvodili napade, a njihovo Ministarstvo odbrane danas je saopštilo da incident uzrokovan curenjem gasa iz hemijskog arsenala samih pobunjenika.

„Juče od 11.30 do 12.30 po lokalnom vremenu, sirijska avijacija je izvela napad na veliko skladište terorističke municije i fokusirala se na vojnu opremu na istočnim obodima grada Kan Šeikuna“, saopštio je portparol ruskog ministarstva Igor Konošenkov u izjavi postiranoj na YouTube.

„Na teritoriji skladišta nalaze se radionice u kojima se proizvodi hemijsko oružje“, pojasnio je Konošenkov i dodao da su pobunjenici već koristili hemijsko oružje u Alepu prošle godine.

„Simptomi trovanja žrtava u Kan Šeikunu koji su pokazani u video snimcima na društvenim mrežama isti su kao i oni u jesen prošle godine u Alepu“, ustvrdio je ruski portparol.



Sirijski pobunjenički komandir sa kojim je razgovarao Reuters, negirao je ruske tvrdnje da je otrovni plin procurio kada su sirijski avioni pogodili njihovo skladište sa hemijskim oružjem. Osim toga - oni ga nemaju.

Hasan Hadž Ali, komandant pobunjeničke Slobodne armije Idliba, izjavio je da niti jedna pobunjenička pozicija nije bila meta aviona u napadima u utorak.

„Svi su vidjeli da su avioni bombardovali sa gasom", rekao je Ali Reutersu, sa sjeverozapada Sirije.

„Osim toga, svi civili u toj oblasti znaju da nema vojnih pozicija tamo, ili mjesta na kojima se proizvodi takvo oružje. Različite frakcije opozicije nijesu u stanju da proizvode takve supstance“, rekao je komandir Slobodne sirijske armije precizirajući da je ruska tvrdnja „laž“.

UN su odmah juče otvorile istragu u jednom od najmasovnijih zločina u jednom danu u šestogodišnjem sirijskom ratu. Broj žrtava je za 24 sata porastao na 72, uključujući i 20-toro djece. Jedan broj ljudi je prebačen na liječenje u Tursku.

Podsjetimo i da su odmah nakon napada u vazdušnim udarima gađane i medicinske ustanove u kojima je pružana pomoć žrtvama napada, što je posebno izazvalo ogorčenje međunarodne zajednice.

Osim Savjeta bezbjednosti UN, u srijedu se u Briselu održava konferencija „Podrška budućnosti Sirije i regiona“.

Jezive slike koje se utorka ne skidaju i neprekidno ponavljaju na svjetskim medijma, uz obrazloženje da su uzmirujuće, ali da ih je potrebno vidjeti i upamititi izazvale su oštre osude sa svih strana.



Šefica diplomatije EU Federica Mogherini je dolazeći na sastanak novinarima u Briselu rekla:

„Ne baš dobro jutro, jer zbog onoga što smo vidjeli juče užasnuti smo. To mogu reći kao političarka, ali prije svega kao majka. Slike koje smo vidjeli juče podsjećaju nas da imamo odgovornost da se ujedinimo i ozbiljno angažujemo, svi u međunarodnoj zajednici, regionani igrači, ali i sve strane u Siriji da postignemo mir,“ rekla je Mogherini. Identičnog je stava i Chrystia Freeland, ministrica vanjskih poslova Kanade.

„Apsolutno je za svaku osudu, zastrašujuće. Moram reći da sam kao majka, gladajući te snimke ostala bez teksta, i moram reći da je za sve nas danas ovo poziv za akciju“.

Šef diplomatije Velike Britanije, Boris Johnson koji je i u utorak ogorčeno optužio režim Bašara al-Asada za ovaj zločin, ponovio je da treba utvrditi šta se dogodilo i dodao:

„Ako se potvrdi da je to još jedan hemijski napad Asadovog režima, sa ili bez saučesništva Rusije, mislim da to pokazuje da je riječ o Vladi koja nema apsolutno nikavog osjećaja sa sopstveni narod i da sebe stavlja ispred svega. Svakako mislim da se ovo mora istražiti i odgvornost za ovo što je urađeno mora biti utvrđena. Svi dokazi koje sam vidio, sugerišu da je to učinio Asadov režim, potpuno svjesni da koriste ilegalno oružje u varvarskom napadu na sopstveni narod“.

Oglasio se i generalni sekretar UN, Antonio Gutterres:

„Ovo je trenutak istine. Mislim da je ovo trenutak koji će moći da mobiliše snage svih onih koji su odgovorni za ovu situaciju“, nada se Gutterres.

Američki su mediji zabilježili da su predsjednik Donald Trump i njegov državni sekretar Rex Tillerson među rijetkim svjetskim državnicima koji su propustili da se oglase o užasnom zločinu u Idlibu, iako je, kako navode, reagovao portparol Bijele kuće, Sean Spicer koji je za ovo optužio administraciiju bivšeg predsjednika Baracka Obame. Zabilježili su međutim da je govoreći par sati nakon objave hemijskog napada na jednom skupu Trump rekao „da je on predsjednik SAD i da se bavi samo Amerikom“.