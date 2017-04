Analitičari u BiH: Vučić će češće dolaziti u Sarajevo

Analitičari u Bosni i Hercegovini vjeruju kako se ništa bitnije neće promijeniti u odnosima Srbije prema BiH, nakon što Aleksandar Vučić pređe iz premijerske u predsjedničku fotelju.

Kako navodi Ivan Šijaković, profesor na banjalučkom Filozofskom fakultetu, Vučić će i dalje imati stvarnu moć u Srbiji, uprkos činjenici kako predsjedničke ovlasti ni izbliza nisu jake kao one premijerske.

Šijaković vjeruje i da će Aleksandar Vučić u narednih nekoliko mjeseci početi sa promjenom Ustava Srbije da bi uveo predsjednički, umjesto parlamentarnog sistema, kako bi sebi obezbijedio deset ili više godina potpune vlasti.

"To formalno što imamo na Balkanu, podela na predsjedničke i parlamentarne snage, nije u praksi takva. Težište ide za ličnošću. Tamo gde je Milo Đukanović, tamo je vlast, tamo gde je Milorad Dodik, tamo je vlast, tamo gde je Aleksandar Vučić, tamo je vlast. On ima strategiju, a to je strategija stalnog prisustva i stalne priče, gde vi stalno nekoga morate da ubeđujete, da se sa nekim borite, da stvarate protivnike i tamo gde ih nema i slično. Zbog toga mislim da će mnogo više prisutan biti i kada je reč o Bosni i Hercegovini, pogotovo što je Dodik uspeo da mu se približi, bez obzira na velike razlike ranije​", kaže Šijaković.

On će biti čovjek, ocjenjuje Ivan Šijaković, koji će češće dolaziti u Sarajevo i koji će češće primati druge predstavnike iz Bosne i Hercegovine.

"Mislim da je to strategija koju on poštuje, a ona potiče od Angele Merkel da on, koji je proglašen vodećim liderom na Zapadnom Balkanu, mora da podnosi najviše tereta i bude mirotvorac, iako njegova politička hipoteka nije zgodna za tako nešto", dodaje profesor Šijaković.



Za razliku od Šijakovićevog jasnog stava o budućoj predsjedničkoj vladavini Aleksandra Vučića, sociolog Esad Bajtal kaže da nije siguran koju politiku će Vučić voditi u narednom periodu.

"Ukoliko bude vodio proevropsku politiku, na koju je osuđen ekonomskim i privrednim prilikama u Srbiji, u tom slučaju bi se pod vodstvom EU, političko vodstvo Aleksandra Vučića moglo mijenjati u boljem i pozitivnom pravcu prema Bosni i Hercegovini", ističe Bajtal.

Međutim, ukazuje Bajtal, ukoliko Vučić ostane na svojim starim pozicijama, "velikodržavnim pozicijama srpske politike koja traje već 25 godina, tada se stvari neće mijenjati i sve će ostati u ravni licemjerja".

"Fino će se pričati o Bosni i Herecgovini, o potrebi dobrosusjedskih odnosa, i sve će biti deklarativno u redu, a iznutra će se stvari odvijati onako kako se odvijaju. U tom slučaju, Milorad Dodik, kao eksponent velikodržavne i velikosrpske politike, i dalje će sve raditi na disfunkcionalizaciji ove zemlje i na pokušaju njenog razbijanja, secesije i njenog pripajanja Srbiji", zaključuje Bajtal.