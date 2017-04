Rat za Zlatni rat

Malo poznata tvrtka povezana sa desnim krilom HDZ-a dobila je koncesiju za najpoznatiju jadransku plažu – Zlatni rat u Bolu na Braču. Natječaj je proveden toliko sumnjivo da je resorno ministarstvo moralo pokrenuti upravni nadzor, a Boljani čija je općinska tvrtka izgubila na natječaju očekuju poništenje i priliku da sami upravljaju svojim prirodnim ljepotama. Posljednja je vijest da su koncesionari – ipak odustali.

Na samom kraju mandata, na posljednjoj sjednici pred skore lokalne izbore, Županija splitsko-dalmatinska je na natječaju dodijelila koncesiju na 15 godina za upravljanje poznatom plažom Zlatni rat nepoznatoj zagrebačkoj tvrtki Sport B.

U županiji je na vlasti HDZ. Plažom je posljednjih 12 godina upravljalo općinsko poduzeće općine Bol na Braču, u kojoj se poznata plaža i nalazi,a oni su diskvalificirani jer navodno nisu priložili jednu potvrdu. U općini se kunu da je njihova dokumentacija bila kompletna.

„Gubitak koncesije je za općinu Bol na Braču velik udar i na općinski proračun i na radna mjesta velikog broja domaćih ljudi“, kaže za Radio Slobodna Europa načelnik općine Tihomir Marinković.

„Tu je 35 do 40 familija direktno vezano za taj prostor i obavlja neku od svojih djelatnosti, tako da – ako pogledate malo ekvivalent građana koji žive u Bolu i Zagreba – kada mi gubimo 35-40 radnih mjesta to je isto kao da Zagreb izgubi odjednom 35-40 tisuća radnih mjesta! To su za nas velike brojke, jer su ovdje male mogućnosti za nove aktivnosti. Bol je ipak manje naselje i mogućnosti za zapošljavanje su manje“, dodaje.

Revolt Boljana okupio je u nedjelju njih čak tisuću na Zlatnom ratu, a dronom su zabilježili kako su šarenim ručnicima za plažu napisali veliko „Zauzeto!“, kao poruku onima koji žele po partijskoj liniji poklanjati njihovo obiteljsko srebro.

Za RSE govori voditeljica akcije, profesorica njemačkog u bolskoj Osnovnoj školi i ravnateljica općinskog Centra za kulturu Ivana Bošković Ivičić:

„Jednostavno smo jedinstveni u misli da se Zlatnim ratom treba upravljati odavde, da će o njemu najbolje odlučivati oni koji su tu rođeni i tu žive. Bez veze se priča po medijima usmjerila da se Boljani bune protiv Zagrepčana. Jednako bismo se bunili i protiv Splićana, Makarana ili Dubrovčana. Jednostavno, trebala je biti izabrana tvrtka iz Bola i o Zlatnom ratu treba odlučivati lokalna samouprava.“

Istraživački portal lupiga.com odmah je upozorio kako je vlasnik tvrtke Davor Matijević interesno povezan sa sinom bivšeg HDZ-ovog političara i ustavnog suca Vice Vukojevića Višeslavom i sivom eminencijom hrvatskog rukometa Zoranom Gopcem, a preko njih i sa bivšim i sadašnjim obavještajnim miljeom i desnom frakcijom u HDZ-u predvođenom Milijanom Brkićem. Urednik lupige Ivor Fuka za RSE kaže:

„Nevjerojatno je uopće kako je tvrtka koja nema zaposlenih i nema iskustvo upravljanja bilo čime može biti odabrana kao najbolje rješenje na jednom ovakvom natječaju. Istražili smo i ustanovili da je poslovni krug kojem je namijenjen ovaj unosni posao blizak s nekima od viđenijih HDZ-ovaca. Za sada se čini da je Zlatni rat bio ipak prevelik za ekipu koja je iz njega htjela izvući korist, a ostaje za vidjeti kako će se tu pomiriti gledišta unutar HDZ-a i kakvih će tu biti žrtava.“

Poslijepodne je stigla vijest da je tvrtka Sport B odustala od koncesije za upravljanje najpoznatijom jadranskom plažom zbog - kako tvrde – „medijskih i političkih pritisaka“ i „neutemeljenog otpora lokalne zajednice“. Odluka nije definitivna, jer kažu kako su zainteresirani za Zlatni rat „ako se situacija stabilizira“.

Još jednom se pokazalo da su otpor građana i reflektori javnosti i medija najbolje oružje protiv arbitrarnog, rođačkog i podobničkog raspolaganja javnim dobrom, a očito je i šef HDZ-a Andrej Plenković ocijenio da mu jedna korupcionaška afera na lokaciji za koju zna ama baš svatko u Hrvatskoj nikako ne treba 20 dana pred lokalne izbore.