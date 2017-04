„Protest protiv diktature“ ispred Vlade Srbije

Novi, deveti po redu, „Protest protiv diktature“ održava se u utorak u Beogradu, Novom Sadu i još nekoliko gradova Srbije. Zahteve demonstranata koji od 3. aprila svakodnevno šetaju podržale su i javne ličnosti.

Za razliku od prethodnih dana, okupljanje u glavnom gradu Srbije je, umesto ispred parlamenta, počelo u 18 sati ispred Vlade Srbije, gde se skupilo nekoliko hiljada ljudi. Uz studente su i radnici IMT-a.

U isto vreme, skup je zakazan i u Novom Sadu, gde se studenti i građani okupljaju po osmi put.

Dopunjeni zahtevi

Uz prethodno usaglašene zahteve demonstranata koji uključuju smenu članova Republičke izborne komisije (RIK), Regulatornog tela za elektronske medije (REM), uredništva Radio-televizije Srbije (RTS) i predsedsedavajuće u Narodnoj skupštini Maje Gojković, učesnici protesta u Novom Sadu su 10. aprila dodali i sa demonstrantima u drugim gradovima usaglasili nove zahteve.

Među njima su: ukidanje diktature i kompletna smena poltičke elite na čelu s Aleksandrom Vučićem, sprovođenje fer i slobodnih izbora, u koje spadaju uređivanje biračkih spiskova, kao i strogo sankcionisanje svih koji su odgovorni za krađu glasova, te uvođenje obaveznog TV duela i nezavisne provera regularnosti proteklih predsedničkih izbora.

Demonstranti traže obazbeđivanje slobode medija, u koju spada smena odgovornih urednika RTS-a i Radio-televizije Vojvodine, i oštro sancionisanje urednika svih medija koji krše medijske zakone i kodekse novinara Srbije.

Zahtevaju departizaciju, u koju spada momentalno razrešenje svih funkcionera u javnim preduzećima, kao i decentralizaciju, odnosno premeštanje na lokalni nivo i direktno biranje lokalne vlasti.

Među zahtevima demonstranata je i poboljšavanje statusa svih radnika u koje spada hitna izmena Zakona o radu, te zaštita životnog standarda, odnosno ukidanje mera štednje.

Poslednja tačka je javno i besplatno obrazovanje i zdravstvo.

Opozicija podržala deo zahteva

Zahtev za smenu svih devet članova REM-a u utorak su potpisala 23 poslanika Skupštine Srbije, rekla je novinarima Vesna Marjanović, poslanica Demokratske stranke.

Ona je na konferenciji za novinare rekla da su zahtev potpisali poslanici DS-a, Poslaničkog kluba Nova Srbija - Pokret za spas Srbije, Poslaničkog kluba Socijaldemokratska stranka - Narodni pokret Srbije i dvoje samostalnih poslanika - Marinika Tepić i Zoran Živković.

Kako je navela, REM bi trebalo da bude nezavisno telo, ali ono nije ispunilo nijednu od svojih funkcija, o čemu govore i reakcije građana na protestima i stručna javnost koja je nezadovoljna radom REM-a.

Deo opozicije je prethodno tražio i smenu predsedavajuće u Narodnoj skupštini Maje Gojković. Odgovarajući na taj zahtev, šef Poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović u utorak je rekao da je mogu smeniti ako imaju većinu.

Govoreći o protestima širom Srbije, Martinović je rekao da su politički, da ih organizuju oni koji su izgubili predsedničke izbore – DS i izborni štabovi predsedničkih kandidata Saše Jankovića, Vuka Jeremića i lidera desničarskog pokreta Dveri Boška Obradovića.

Naveo je da je sve u redu dok su protesti mirni, da građani imaju pravo na takav vid izražavanja stava, ali napomenuo da "nisu baš u skladu sa zakonom" jer nisu prijavljeni Policiji.

Javne ličnosti uz demonstrante

Inače, studente i građane koji su ušli u drugu sedmicu protesta podržali su profesorka u penziji Srbijanka Turajlić, glumac Sergej Trifunović i pop pevač Vlado Georgiev.

U izjavi za agenciju Beta, profesorka Turajlić kaže da su studenti i građani izašli sa "vrlo realnim zahtevima".

"Ne spore izbore, oni hoće da se izbore za uslove pod kojima će neki sledeći izbori mogli da budu fer i pošteni što je fantastična zrelost tih mladih ljudi, a besramna je izjava rukovodstava da se ograđuju od svega toga i da to nisu studentski protesti. To smo imali devedesetih i to su bili Miloševićevi studenti", ocenila je ona.

Glumac Sergej Trifunović je pozvao studente da izađu na proteste jer "politika pripada njima i da je ta vlast tu zbog njih, a ne oni zbog nje", dok je Vlado Georgijev studentske proteste ocenio kao "svetlo na kraju tunela koje obasjava sve jače ovih dana".

Takozvani „Protesti protiv diktature“ počeli su u Beogradu 3. aprila, dan nakon izborne pobede premijera i lidera Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vučića na predsedničkim izborima. Protesti su organizovani posredstvom društvene mreže Fejsbuk, a organizatori beogradskih okupljanja do danas nisu želeli da daju izjave medijima niti su se obraćali učesnicima protesta.

Za razliku od njih, iza demonstracija u Novom Sadu otvoreno je stao tamošnji Studentski pokret, čiji predstavnici su u više navrata govorili za medije.