Politička kriza u Crnoj Gori: Uže se zateže

Jučerašnja posjeta visoke evropske predstavnice Federike Mogerine Podgorici, umjesto očekivane relaksacije zategnute političke situacije, očigledno je postigla suprotne efekte. Iako se očekivalo da će vlast i opozicija lakše naći modalitet da sjednu za pregovarački sto, od strane i jednih i drugih, političko uže se zateže, pa se čini da je izlaz iz duboke krize u kojoj se Crna Gora nalazi, dalji nego što je bio.

Crnogorski premijer Duško Marković sinoć je, u zajedničkom obraćanju novinarima sa Federikom Mogerini, ponovio poruku opoziciji da je njen zahtjev za održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora neprihvatljiv, jer bi to, kako je rekao, značilo poništenje političkog sistema i regularnosti izbora.

"Vlada je sa svoje strane više puta poslala jasnu podršku proevropskoj opoziciji da su njena vrata otvorena za predstavnike tih partija. Mi od toga ne možemo više da ponudimo u ovom trenutku. Ultimatum, da oni žele da se ponove oktobarski izbori, i da na taj način stvorimo uslove za ulazak u parlament, jednostavno je neprihvatljiv", precizirao je Marković.

Tako rezolutan i eksplicitan Markovićev stav, izrečen u prisustvu Mogerinijeve, čini se kao da je još više dobio na snazi, tim prije što u osvrtu visoke evropske predstavnice na aktuelnu političku krizu u Crnoj Gori, nije bilo disonantnih tonova u odnosu na Markovića.

"Nadam se da ćete iznaći rješenje za ovu situaciju. Nije na Evropskoj uniji da ukazuje na ta rješenja. Ja kažem da se mi obraćamo institucijama koje postoje u zemljama i da ih jačamo. Smatramo da su institucije klučni element za stabilnost i ispunjenje obaveza prema našim građanima", istakla je Federika Mogerini.



Markovićevo najnovije odbijanje uslova opozicije za prekid bojkota parlamenta, i odbacivanje Mogerinijeve da Brisel zauzme proaktivniju ulogu u rasplitanju crnogorskog postizbornog političkog čvora, stiglo je samo nekoliko sati nakon što je Građanski pokret URA lansirao svoju platformu za izlazak iz krize u kojoj su pooštreni uslovi, pošto su na listu dosadašnjih zahtjeva o ponavljanju izbora i rješavanju tzv. slučaja državni udar, pridodali i formiranje tehničke vlade koja bi pripremila izbore.

No, premijer Marković se oglušio čak i na opozicione prijetnje da će u slučaju neprihvatanja njihovih zahtjeva organizovati građanske proteste.

U međuvremenu, predstavnici opozicije počinju zajedničke sastanke kako bi dogovorili dalju strategiju djelovanja.

"Blagonaklon" pogled na bojkot parlamanta

Gostujući na Građanskom satu Centra za demokratsku tranziciju, lider opozicione Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić istakao je kako nema utisak da je Federika Mogerina stala na stranu vlasti, a kada je riječ o kategoričkom Markovićevom odbacivanju uslova opozicije da prekine parlamentarni bojkot, rekao je da "na žalost, premijer Marković samo gubi vrijeme i gubi ritam".

"Najbolji mu je odgovor ono što je bez presedana – da neko poziva u vladu čitavu opoziciju a da niko neće. To je najbolja osuda te vlade i najbolja dijagnoza te vlade. Samo u okupacione vlade niko neće. Samo u izdajničke vlade niko neće. Koja je to opozicija koja neće u vladu kad joj se nudi tako darežljivo? To je najbolja dijagnoza stanja takve vlade i stanja u koje su doveli Crnu Goru. Mi tu možemo samo pomoći konstruktivnošću koju upravo pokazujemo. Stabilzacijom političkog sistema, ponudom koja je konstruktivna i davanjem šansi da vratimo građanima pravo da izaberu vlast", kazao je Krivokapić.



Kako na epilog posjete šefice evropske diplomatije gledaju u nevadinom sektoru, iz čijih su redova, jednako kao i iz opozicionih, dolazila očekivanja da će se Evropska unija u nekom modalitetu uključiti u rješavanje crnogoske krize?

"Jasno je da je mjesto opoziciji u parlamentu. Međutim, jedinstveni bojkot svakako nije niti hir, niti performans, već stav cjelokupne opozicije o stanju u zemlji. Iako je Mogerinijeva istakla kako nije na Evropskoj uniji da nalazi rješenja za ovu situaciju, to ne znači da blagonaklono gleda na bojkot parlamanta, već da je EU ozbiljno zabrinuta za stanje u zemlji a to je jasno navedeno i u samom nacrtu rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori. Ipak, čini mi se da bi EU morala biti preciznija u ocjenama o samom napretku reformi u zemlji i o stanju u zemlji – i kroz svoje izvještaje i kroz izjave svojih zvaničnika", navela je iz Politikom mreže Jovana Marović.

Kada je riječ o budućim dešavanjima na crnogorskoj političkoj sceni, Marović ne očekuje da će ijedna od strana odustati od svojih trenutnih stavova i zahtjeva.

"Čini mi se da situaciji svakako ne pomaže ni to što je premijer unaprijed najavio eventualni ishod razgovora između vlasti i opozicije. Sve ovo, svakako, ne smije da vodi daljem produbljivanju političke krize i kompromis je ključna riječ", zaključio je crnogorski premijer.